Familles nombreuses : Louise Orgeval visée par une lettre anonyme, sa réponse cash

En participant à Familles nombreuses, la vie en XXL, les tribus savent que tout n'est pas rose. Si elles ont de nombreux fans, des détracteurs sont aussi présents pour leur rendre parfois la vie dure. Amandine Pellissard par exemple a reçu plusieurs courriers très violents à son domicile, elle a donc porté plainte. Et ce mardi 22 mars 2022, une autre mère de famille a révélé qu'elle avait été la cible d'une lettre anonyme.

C'est en story Instagram que Louise Orgeval s'est tout d'abord confiée sur le sujet à sa communauté, en promettant de lire le fameux courrier un peu plus tard dans la matinée. La professeure de logistique dans un lycée professionnel de 36 ans a profité de sa pause déjeuner pour tout dévoiler en live. "Pour vous rassurer, ça ne nous touche pas du tout, on n'en a rien à faire. C'est plus drôle qu'autre chose, surtout qu'elle n'est pas bien méchante", a tout d'abord confié l'épouse de Kévin. La maman de Mano (15 ans), Swann (13 ans), Mia (11 ans), Loucio (9 ans), Oscar (6 ans) et Noée (2 ans) a ensuite expliqué que l'enveloppe était dans sa boîte aux lettres, à son nom. La personne en question a rédigé une lettre manuscrite, laissant penser à la candidate qu'il s'agissait d'une personne d'un certain âge. "Ce n'est pas gentil et c'est vachement tordu d'envoyer ça. (...) Et c'est lâche parce qu'il n'y a pas l'adresse de la personne", a-t-elle précisé.

Louise Orgeval a ensuite dévoilé le contenu de la lettre. "Chère Madame, je regarde cette émission et à mon avis, vous en faite trop pour être sincère. Vous jouez énormément sur l'adoption de la petite Noée et vous êtes dans ce genre d'émission pour l'argent", a-t-elle lu. La candidate a ensuite reconnu qu'il était vrai que les images étaient beaucoup centrées sur leur petite fille, porteuse de la trisomie 21. "Mais ce n'est pas de notre fait. On a tourné plein de choses qui n'ont pas été diffusées parce que TF1 a choisi de présenter notre famille sous l'angle de l'adoption de Noée", s'est-elle justifiée. Et d'ajouter que les participants de Familles nombreuses n'étaient en aucun cas rémunérés. Ils ont simplement une indemnité de 100 euros par jour pour rembourser certains frais, comme l'électricité par exemple. "On fait cette émission pour le plaisir, parce que ça fait plein de souvenirs pour la famille, pour diffuser un message, mais certainement pas pour l'argent", a-t-elle poursuivi.

Louise Orgeval a ensuite confié que l'auteur l'avait qualifiée d'"irritable" car il jugeait qu'elle parlait avec une bouche en cul de poule. "C'est gratuit, j'adore. 'Vos rires sont nerveux, vous n'êtes pas une bonne personne.' Donc la personne qui m'envoie ce courrier s'estime certainement être une meilleure personne que moi en envoyant un courrier aussi bienveillant. (...) Donc voilà, ce n'est pas ouf. C'est plus pathétique qu'autre chose", a-t-elle conclu.

Espérons pour Louise et sa famille que ce sera la seule lettre qu'ils recevront. D'autant plus qu'elle a dévoilé que son adresse postale pouvait se trouver facilement sur Internet car, pour les placements de produits, elle a dû créer une entreprise à son nom. Et les informations sur son domicile apparaissent.