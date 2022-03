Familles nombreuses : Un bébé né grand prématuré, photos bouleversantes à l'hôpital

Le 11 mars est une date particulière pour Louise et Kévin Orgeval. Ce jour-là, les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL, célèbrent l'anniversaire de l'un de leurs six enfants. A cette occasion, la professeure de logistique dans un lycée professionnel de 36 ans a mis en ligne une touchante publication sur Instagram.

Louise et Kévin (37 ans, ambulancier au SAMU) se sont rencontrés très jeune et ne se sont pas quittés depuis. Tous deux sont les heureux parents de Mano (15 ans), Swann (13 ans), Mia (11 ans), Loucio (9 ans) et Oscar (6 ans). Et il il y a deux ans, leur fille adoptive Noée, porteuse de la trisomie 21, est née. Mais hier, c'est l'anniversaire d'Oscar que la tribu à eu le bonheur de célébrer. Afin de lui faire honneur, la mère de famille a partagé un diaporama photos. Sur la première, on peut voir le petit garçon entouré de ses parents, qui lui déposent un baiser sur la joue. Sur les suivantes, on peut le voir peu de temps après sa naissance. A l'époque, il était intubé. Des clichés bouleversants.

Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il fallait se tourner du côté de la légende. "Photo 1 : mon petit Oscar il y a quelques mois. Photo 2 et 3 : mon tout petit Oscar il y a 6 ans tout pile... Ce fut un début de vie difficile pour Oscar, né grand prématuré après 6 mois seulement de grossesse, et du haut de ses 1kg3... Mais mon petit bonhomme s'est bien battu, et le voilà devenu un beau jeune homme plein de vie, avec un sacré caractère et une âme d'aventurier. Bon anniversaire mon tout petit. Nous t'aimons tous très fort. Tu es un garçon tendre et gentil (malgré ton sacré caractère), un frère attentionné et aimant, et un fils exceptionnel. Bonne journée à toi mon grand", peut-on lire.