Faustine Bollaert embarrassée : elle commet une bourde maladroite face à Frank Leboeuf

Vendredi 10 mars 2023, Faustine Bollaert était aux commandes d'un nouveau numéro de La Boîte à secrets sur France 3. Elle recevait alors Zaz, qui a eu un geste inattendu en début d'émission, Gérard Lenorman ainsi que Francis Huster. Et l'illustre comédien de 75 ans n'a pas fait le déplacement pour rien !

En effet, celui qui a participé à la dernière saison de Mask Singer a eu le bonheur de découvrir sur scène bon nombre de ses amis venus lui rendre hommage, dont Catherine Marchal, Hélène Tysman, Michel Leeb mais aussi un célèbre joueur de football. Car, ceux qui connaissent bien Francis Huster savent qu'il est un fan absolu du ballon rond. Il est même "incollable" sur ce sport. Alors, pour le prouver, Faustine Bollaert a mis en place un petit jeu : celui de deviner qui se cachait derrière la grande boîte. Et au bout de quelques questions, Francis Huster a trouvé qu'il s'agissait de Frank Leboeuf, ex-footballeur international qui a évolué au poste de défenseur central de 1984 à 2005.

Je me dis que ce n'est pas très bon

Le père de Jade Leboeuf a ainsi fait une entrée très remarquée et surtout très élégante. "Non mais cette classe quoi !", a d'ailleurs souligné Faustine Bollaert, charmée par son allure dans son beau smoking. "Vous mettez la barre très haut parce que maintenant je veux que tous nos invités arrivent en smoking", a-t-elle continué. L'animatrice a ensuite voulu enchaîner en faisant un parallèle entre une carrière de footballeur et celle de comédien, vers laquelle s'est reconvertie Frank Leboeuf. Et pour cela, elle a été quelque peu maladroite. "Est-ce qu'il y a des similitudes entre... je tire peut-être un peu par les cheveux, mais est-ce qu'il y a des similitudes entre...", a-t-elle commencé avant de se rendre compte de sa bourde. "J'ai dit 'tiré par les cheveux' à côté de vous, je me dis que ce n'est pas très bon", a-t-elle réagi en rigolant.

Pas de quoi vexer pour autant Frank Leboeuf qui s'est fait à l'idée de ne plus avoir de cheveux depuis bien longtemps. "Il y a prescription chère Faustine", a-t-il d'ailleurs rassuré Faustine Bollaert. "Vous ne m'en voulez pas ? En plus, ça vous va merveilleusement bien", a-t-elle continué. Et pour le Marseillais de conclure avec humour : "Je n'ai pas le choix maintenant".