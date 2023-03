La Boîte à secrets : Faustine Bollaert stupéfaite par une action de Zaz, du jamais vu dans l'émission !

Le rendez-vous était donné ! Vendredi soir, France 3 proposait à ses téléspectateurs un numéro inédit de La Boîte à secrets, une émission présentée par Faustine Bollaert qui a pour but de convoquer les souvenirs marquants de trois invités. Cette fois, l'animatrice a accueilli sur son plateau Gérard Lenorman, Francis Huster et Zaz. Trois personnalités bien différentes et qui ont marqué le public, chacun à sa façon. La soirée promettait donc de sympathiques retours en arrière. Mais la chanteuse Zaz a bien failli ruiner l'effet de surprise dès les premières secondes !

En effet, alors qu'elle venait à peine de s'installer auprès de ses camarades et que Faustine Bollaert n'avait pas encore eu le temps de faire son introduction, l'interprète de Je veux s'est permis d'ouvrir furtivement la boîte qui se trouvait devant elle. Un geste qui n'a pas échappé à l'animatrice. "Oh, bah, enfin ! Zaz !", lui a-t-elle lancé. Et de continuer, stupéfaite : "C'est la première fois qu'un de mes invités sur le plateau arrive et ouvre directement la boîte". Isabelle Geffroy de son vrai nom s'est alors automatiquement excusée. "Pardon mais j'ai vu une boîte... pardon ! Je suis désolée, moi, je vois une boîte, il faut que je l'ouvre ! J'aime les boîtes", a-t-elle expliqué.



Meilleures audiences pour le programme depuis presque un an

Un attrait pour ces objets qui remonte à son enfance. "Quand j'étais petite, pour Noël, je faisais des cadeaux, je faisais plein de boîtes avec des paquets cadeaux et je mettais un petit mot dedans", a-t-elle confié dans l'émission. De quoi se lancer parfaitement dans le thème du programme visant à se replonger dans ses souvenirs ! Zaz aura en tout cas eu l'occasion d'ouvrir bien comme il faut sa boîte tout au long de la soirée et a été émue par les invités venus lui faire honneur. Il y avait par exemple la chanteuse Mentissa, révélée dans The Voice, mais aussi Ycare ou encore Flavia Coelho.



Du côté des audiences, La Boîte à secrets produite par Newen France et 13 34 productions et réalisée par Franck Broca, a été regardée par 1,91 million de téléspectateurs d'après nos confrères de Puremédias. La part de marché s'est élevée à 10,8% des personnes âgées de quatre ans et plus (2,2% FRDA-50). Il s'agit de la meilleure performance du programme depuis mai 2021.