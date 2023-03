Zaz émue aux larmes face à Chimène Badi et Patrick Bruel, tous Unis face au séisme

Le 14 mars 2023, France 2, Léa Salamé et Stéphane Bern étaient réunis pour une belle occasion. La chaîne a diffusé Unis face au séisme en direct de l'Olympia. Une pluie de stars s'est succédée hier soir, pour la bonne cause.

Le 6 février dernier, deux séismes de magnitude 7,8 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Le bilan était terrible puisque le drame a fait au moins 52 000 morts et a détruit de nombreuses habitations, laissant ainsi de nombreuses personnes sans rien. Il s'agit là catastrophe est la plus meurtrière que la région ait connue depuis des siècles. Et un mois après, le bilan est toujours terrible. Les besoins d'urgence, l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable, la mise à l'abri des populations restent toujours d'actualité, alors que les températures sont particulièrement froides.

Face à cette situation terrible, France 2 a décidé de s'engager avec Unis face au séisme. La chaîne a fait appel à deux visages phares de la présentation pour assurer ce rendez-vous pour la bonne cause. L'émission s'est ouverte sur la prestation du pianiste turc Fazil Say. Zaz, Mentissa, Patrick Bruel, Santa (Samanta Cotta, membre du groupe Hyphen Hypen), Salvatore Adamo, Imany et Lynn Adib ont ensuite interprété le titre Let It Be, des Beatles.

Puis, Patrick Bruel, Lynn Adib, Ycare et Mentissa qui ont repris Et puis la terre, du collectif A.S.I.E. L'ancienne candidate de The Voice a aussi été seule sur scène pour chanter Tous les cris des SOS, de Daniel Balavoine. Puis Zaz a donné de la voix sur S'il suffisait d'aimer, de Céline Dion. Lors de l'émission, la chanteuse de 42 ans a eu du mal à contenir ses larmes lorsqu'elle a été interrogée par Léa Salamé et Stéphane Bern. Maître Gims était aussi de la partie pour chanter son titre Tu vas me manquer etAndré Manoukian était au piano pour accompagner Lynn Adib sur le titre Histoire d'un amour, de Dalida.

Une pluie de stars pour la bonne cause

France 2 a aussi pu compter sur Claudio Capéo, qui a interprété Tu verras de Claude Nougaro, Maxime Le Forestier et son fils Arthur qui ont chanté Né quelque part, Yael Naim qui a repris Hallelujah, Isabelle Boulay qui a ému avec Foule sentimentale d'Alain Souchon, Laurent Voulzy qui a donné de la voix sur son tube Belle-Ile-en-mer Marie-Galant ou encore Chimène Badi qui a chanté L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Marina Kaye et Salvatore Adamo ont quant à eux repris Imagine, la soprano égyptienne Fatma Saïd a chanté Aatini Al Naya Wa Ghanni, Suzane a repris Savoir aimer de Florent Pagny, la soprano égyptienne Farrah El-Dibany a impressionné sur Aranjuez mon amour ou encore André Manoukian a accompagné au piano quatre chanteuses des Balkans qui ont interprété L'ange à la fenêtre d'orient. Sans oublier Ycare et Zaz qui ont repris leur titre Animaux fragiles.

Le docteur Raphaël Pitti, qui s'est rendu sur place après la catastrophe, et le colonel Philippe Besson et Gérald Sallagrena (accompagné de son chien secouriste Malo) qui ont participé au sauvetage de civils en Turquie ont aussi fait le déplacement pour témoigner lors de l'émission. Jack Lang était également sur place.

Au terme de la soirée, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros. Du côté des audiences, l'émission a réuni 1,67 million de téléspectateurs ont assisté à cet élan de solidarité, soit 8,9% du public