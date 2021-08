The Voice : Jim Bauer, Mentissa, Arthur... Réunion des Talents pour un grand show

Le 15 mai dernier avait lieu la grande finale de l'édition 2021 de The Voice sur TF1. Une dixième saison qui s'est terminée en beauté avec de nombreux invités prestigieux et surtout, la victoire de Marghe, la candidate de 21 ans qui a évolué dans l'équipe de Florent Pagny. Même avec son trophée en poche, Marghe n'est pas la seule à être sollicitée. Certains de ses anciens camarades bénéficient eux aussi de belles opportunités.

C'est notamment le cas de trois ex-Talents du coach Marc Lavoine, à savoir Jim Bauer, Arthur et Louise, ainsi que de la protégée de Vianney, Mentissa Aziza. Le quatuor s'est retrouvé le 10 août à Sanary-sur-Mer pour participer au concert Summer Tour et y interpréter sur scène des chansons françaises et étrangères cultes.

Contrairement au tournage de The Voice qui était privé de public, les candidats ont cette fois pu faire danser pas moins de 1 000 personnes. "Nous sommes au maximum de la jauge, nous ne pouvons pas accueillir plus de monde", a expliqué Serge Loigne, qui dirige le festival de Sanary, à Var Matin. Au terme de deux heures de show, Jim Bauer, Mentissa, Arthur et Louise ont rencontré leurs fans lors d'une séance de dédicaces et de selfies.

Sur ses réseaux sociaux, le joyeux groupe n'a pas manqué de documenter son passage au Summer Tour, postant quelques photos de la soirée et faisant preuve d'une grande reconnaissance. "Le plaisir des concerts et des tournées avec une super équipe ! Merci à tous ceux qui nous suivent, on continue à vivre tout ça grâce à vous !", a par exemple écrit le fils de Axel Bauer et Nathalie Cardone sur Instagram.