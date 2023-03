"Plein de gens ont cru que..." : Zaz sur sa relation passionnée avec son "amoureuse" Sylvaine

Côté coeur, Zaz est une femme comblée. La chanteuse de 42 ans a révélé très pudiquement en 2021 qu'elle s'était mariée à un homme dont elle ne souhaitait pas révéler l'identité. Pourtant, fut un temps, ses nombreux auditeurs l'imaginaient plutôt dans les bras d'une femme... puisqu'elle chantait, dans son tout premier album, un titre intitulé Mon Amoureuse. Mais en rédigeant les paroles de cette chanson, l'artiste, autrice et interprète, n'y voyait aucune ambiguïté.

"Je l'ai écrit dans le sens où j'aime Sylvaine, une de mes meilleures amies, d'un amour passionné, expliquait-elle finalement dans les pages du magazine Platine. Il y a plein de gens qui ont cru que... Et d'ailleurs, au début, je ne comprenais pas pourquoi... Un jour où je m'étonnais, quelqu'un m'a dit : 'Mais tu mets 'Mon amoureuse' donc les gens peuvent s'imaginer des choses." Qu'importe, après tout, puisque Zaz n'est plus désormais un coeur à prendre !

A la fin de l'année 2021, alors qu'elle assurait la promotion de son dernier album Isa - son vrai nom est Isabelle Geffroy -, Zaz avait passé une tête dans l'émission L'Hebdo de la musique et elle s'était frottée à quelques questions posées par des fans... dont l'une portait sur sa vie privée. "Je vais te dire un secret que je n'ai jamais dit à personne, je me suis mariée", avait-elle dévoilé face à une Erika Moulet interloquée. On ne sait rien, à vrai dire, de l'époux de la chanteuse, si ce n'est qu'il a eu une petite fille baptisée Jayna lors d'une relation précédente.

Son rôle de belle-maman, Zaz l'évoquait au même moment auprès de Télé Loisirs... puisque l'un des titres de son album Isa était consacré à ce nouveau chapitre de sa vie. "On apprend au quotidien, on grandit ensemble, assurait-elle. On trouve sa place. Je suis belle-mère depuis trois ans. Mais cette chanson est une façon de l'exprimer aux yeux de tous, je ne m'adresse pas qu'à elle." Il faut croire qu'elle avait pris goût aux enfants puisqu'elle avouait, au passage, qu'elle "travaillait" sur une éventuelle grossesse. Voilà des années, après tout, qu'elle évoque sans filtre son envie de devenir maman...

Une surprise de taille l'attend dans La Boîte à secret

Zaz est l'invitée ce soir de La Boîte à secrets sur France 3, face à Francis Huster et Gérard Lenorman. L'une des surprises que nous pouvons déjà vous dévoiler est qu'elle va recevoir un trophée pour récompenser le fait qu'elle a vendu plus de 5 millions d'albums dans le monde.

Révélée il y a une dizaine d'années avec le tube Je Veux (2010), Zaz continue d'être une des artistes les plus populaires en France, mais aussi et toujours à l'international. "J'ai appris le français avec Zaz" étant l'une des phrases les plus entendues dans les salles de concert à l'étranger.

Dès 2019, Zaz a été récompensée comme l'artiste française s'exportant le plus (devant Aya Nakamura et David Guetta). Elle reprendra dès le mois prochain une tournée qui s'annonce à guichets fermés en Italie, Espagne, Allemagne, Chili, Argentine, Brésil, Mexique, Pérou, Canada en passant par la Turquie, la Grèce et les pays baltes en juin. Un succès qui permet aussi à Zaz de continuer à affirmer et à travailler ses engagements écologiques.

Une artiste engagée

Comme elle le fait depuis le premier jour à travers son association ZAZIMUT , Zaz continue de donner régulièrement la parole aux ONG et autres acteurs locaux engagés lors de la plupart de ses concerts, et incite le public à rejoindre leurs projets. Ce sont déjà plus de 150 projets qui ont été soutenus à travers le monde. Zaz consacre également l'intégralité des sommes récoltées du merchandising au financement de son association et de ses projets.

Son engagement vient d'être doublement récompensé. En décembre dernier, en Allemagne, où elle connait un succès constant, Zaz a été honorée pour l'ensemble de son implication pour la planète en recevant le prestigieux prix German Sustainability Awards (GSA), Prix du développement durable Allemand, remis à Dusseldorf en présence du chancelier Olaf Sholz.

De plus, en 2017, Zaz a créé le Crussol Festival, en Ardèche, où se produisent les plus grands artistes autour d'un village équitable et solidaire entièrement dédié à l'éducation et qui invite les festivaliers à découvrir ou redécouvrir comment améliorer au quotidien ses pratiques pour un monde durable. Le prix Objectif Green, qui vise à renforcer l'engagement écologique du secteur évènementiel, a récompensé cette année CRUSSOL comme le festival le plus vert, devant ses grands frères Terres du son, WeLoveGreen ou Solidays.