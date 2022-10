Zaz mariée et belle-maman : ses révélations sur cette vie qu'elle garde si secrète

Zaz est l'une des invités du troisième prime de la Star Academy diffusé ce samedi 29 octobre et présenté par Nikos Aliagas sur TF1. La chanteuse aura l'honneur avec les élèves de la promotion 2022. Parmi les autres invités, figurent notamment Véronique Sanson, Keen'V, Gims, Tom Grégory et le groupe Hyphen Hyphen.

L'année dernière, Zaz avait fait son grand retour sur la scène médiatique après trois ans d'absence. À cette occasion, la chanteuse de 42 ans avait dévoilé son nouvel album Isa. Le 24 octobre 2021, elle avait fait sa promo dans l'émission L'Hebdo de la musique diffusée sur W9 et présentée par Erika Moulet. L'interprète de Je veux s'est prêtée au jeu des questions vidéos des fans. L'une des questions visait directement sa vie privée. Toute sourire, Zaz a craché le morceau : "Je vais te dire un secret que je n'ai jamais dit à personne, je me suis mariée", avait-elle dévoilé. Elle en a d'ailleurs profité pour montrer sa bague. "Ah bah ça, c'est un scoop", avait réagi Erika Moulet.

On apprend au quotidien, on grandit ensemble

D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, Zaz n'hésite pas toutefois à faire quelques confidences à ce sujet. Comme lors d'une interview accordée au Parisien où elle avait dévoilé avoir rencontré un homme déjà papa d'une fille prénommée Jayna : "Je voulais m'occuper de moi, d'Isa. En plus, j'avais rencontré quelqu'un et j'avais envie de construire une relation. Faire rentrer un homme, faire entrer l'amour, moi qui avais tout bien cadenassé... Moi, en amour, j'ai toujours été un bisou, une claque. Je donne tout, mais si tu me déçois je ferme tout. Et il y a aussi cette petite fille qui bouleverse tout, qui donne tout cet amour, il a fallu trouver ma place... Mais cela m'a fait du bien".

Dans son album Isa, Zaz y a consacré une chanson à sa belle-fille. Dans une interview accordée à Télé Loisirs après la sortie de l'album, la chanteuse s'était confiée sur son rôle de belle-mère : "C'est un rôle qui se construit, comme être parent ou être en couple. On apprend au quotidien, on grandit ensemble. On trouve sa place. Je suis belle-mère depuis trois ans. Mais cette chanson est une façon de l'exprimer aux yeux de tous, je ne m'adresse pas qu'à elle." Elle a également exprimé son "envie de devenir maman." "Et j'y travaille !", avait-elle confié.