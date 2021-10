Zaz change radicalement d'hygiène de vie : ce qui a tout fait basculer

Zaz fait son grand retour ! Après trois ans d'une pause prolongée par la pandémie de Covid-19, la chanteuse de 41 ans revient avec un nouvel album, Isa, et une tournée. De passage dans l'émission C à Vous ce jeudi 21 octobre, l'interprète d'Eblouie par la nuit a longuement parlé de sa nouvelle vie. Car oui, Isabelle Geffroy de son vrai nom, a opéré quelques changements dans son quotidien, qui font d'elle une nouvelle Zaz.

"J'ai eu besoin de me ressourcer", a-t-elle confié à Anne-Elisabeth Lemoine. Et comme elle ne fait pas les choses à moitié, celle qui fait partie de la bande des Enfoirés depuis 2011 a profité du confinement pour TOUT arrêter et tester de nouvelles choses, comme elle l'a elle-même souligné. "J'ai fait un jeûne pour la première fois. J'étais un peu flippée avant et je ne trouvais pas le temps, et là je me suis dit 'on va tenter'. Je n'ai pas mangé pendant trois jours. Donc, j'ai tout arrêté : la cigarette, l'alcool, le café, la nourriture, tout !", a-t-elle fièrement énuméré sur le plateau.