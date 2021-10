Zaz en couple ? Rares confidences sur sa vie amoureuse...

Ces dernières années, Zaz s'est montrée très discrète dans les médias. Une absence de quatre ans justifiée par son carton à l'étranger (notamment en Amérique latine) mais également par l'élaboration de son tout dernier album Isa (Capitol). Interrogée par nos confrères de Gala, dans les kiosques dès ce jeudi 21 octobre 2021, la chanteuse de 41 ans est revenue sur sa carrière, mais également sur sa vie sentimentale.

Au sujet de son absence, Isabelle Geffroy (de son vrai nom) s'est livrée avec franchise, évoquant un parcours intense qu'elle a tenu à dissocier de sa vie privée afin de se protéger des "éventuelles attaques". Elle ajoute, cash : "Et puis, il y a trois ans, j'ai presque eu envie que Zaz meure." Suivant à l'époque un mode de vie très rythmé par les nombreuses tournées (en France, comme à l'étranger), cette dernière a ensuite indiqué avoir été "fatiguée", voire "exténuée" par ce rythme effréné.

L'interprète de Je veux déclare : "Je me suis dit 'non, ce n'est pas possible !'". "Il fallait que je m'occupe de moi, que je fasse des choses pour moi. De plus, j'avais rencontré quelqu'un et je voulais construire avec lui, prendre du temps", a-t-elle ensuite dévoilé, livrant de très rares confidences sur sa vie amoureuse, dont on ne sait pas si elle est encore en couple ou pas aujourd'hui. Et de poursuivre : "Je me suis arrêtée au bon moment, puis le confinement est arrivé."

Une absence marquée par l'introspection

Toujours durant son entrevue à Gala, Zaz a confié avoir beaucoup profité de son absence pour ne plus être aussi intransigeante et perfectionniste avec elle-même. Des propos qu'elle avait également tenus lors de son passage dans Télématin sur France 2, le 16 octobre dernier. "Je vivais un rêve et je n'ai pas su m'occuper d'Isa", avait-elle partagé. Et de poursuivre : "J'avais besoin de m'arrêter pour reposer un regard sur moi-même, vivre des choses pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait..."