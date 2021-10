"J'ai été prise dans un tourbillon" : Zaz justifie son absence médiatique interminable

Elle reprend enfin du service ! Après trois années d'absence, depuis la sortie de son album Effet miroir, Zaz s'apprête à dévoiler de nouvelles chansons et à les défendre sur scène. Son cinquième opus, sobrement intitulé Isa, sortira le 22 octobre 2021 et elle l'interprètera sur scène, le 25 novembre lors d'une performance inédite diffusée au cinéma d'abord, puis en Belgique et en France, en chair et en os, lors d'une tournée exceptionnelle. Mais pourquoi la chanteuse de 41 ans avait-elle disparu ?

J'avais besoin de m'arrêter

La pandémie de Covid-19 n'est pas seule responsable de cette absence prolongée. "J'ai été prise dans un tourbillon, explique-t-elle dans l'émission Télé Matin, le samedi 16 octobre 2021. Je vivais un rêve et je n'ai pas su m'occuper d'Isa. Zaz elle est tout le temps en train de faire des choses, d'être sur scène. Et puis, il y avait une espèce de mission que je m'étais mise de devoir sauver le monde. Et en fait, c'est épuisant et en plus, tu n'y arrives pas. J'avais besoin de m'arrêter pour reposer un regard sur moi-même, vivre des choses pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait..."

Elle retrouve ainsi son public en se réconciliant avec elle-même. Vous l'aurez compris, Isabelle Geffroy de son vrai nom signe là un album très personnel. C'est donc le calme, enfin, après la tempête, les critiques, les foudres du public. Juste avant de s'absenter, l'artiste surdouée avait évoqué les nombreux quolibets dont elle était victime, notamment à propos de son hygiène. "Je ne comprends pas la méchanceté, regrettait-elle. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut attaquer quelqu'un sur son physique, même s'il y a des choses qu'on ne trouve pas harmonieuses. Quel est l'intérêt d'être méchant ? Parler d'hygiène c'est débile. Je pense que les gens, je dois leur faire quelque chose quand même. Ils doivent m'aimer un peu ou me détester car je représente quelque chose pour eux qu'ils ne supportent pas." Loin de ces âneries, Zaz redonne finalement de la voix. C'est tout ce qui compte...