La Boîte à secrets : Zaz très élégante face à Francis Huster et Gérard Lenorman

La Boîte à secrets est de retour ce vendredi 10 mars 2023. Faustine Bollaert est toujours aux commandes de ce beau programme et, une fois de plus, elle reçoit des invités de marque pour une soirée qui s'annonce exceptionnelle.

Pour son second numéro de l'année, après Jenifer, Michel Boujenah et Salvatore Adamo, l'épouse de Maxime Chattam va faire remonter les souvenirs de Zaz qui a pour l'occasion fait preuve d'une grande élégance en optant pour un chemisier vert qui s'accordait parfaitement avec un pantalon noir cintré. Et dans la bande-annonce, on comprend vite que la chanteuse de 42 ans, qui est l'artiste française qui s'exporte le plus, sera émue aux larmes lorsqu'elle découvrira une surprise sur scène.

L'auteur-compositeur-interprète Gérard Lenorman sera lui aussi pris par les sentiments en découvrant les mystères qui remplissent sa boîte. Et pour accueillir les différents intervenants, il a misé sur un costume bleu nuit qui lui va à ravir. C'est enfin Francis Huster qui a également fait le déplacement pour vivre un moment incroyable où émotions et confidences se mêlent toujours. Le comédien a quant à lui joué la carte de la sobriété et de la décontraction dans un total look noir. Comme le prouvent les photos de notre diaporama, une bonne ambiance règnera sur le plateau et les rires ne manqueront pas avec ce trio de joyeux drilles.