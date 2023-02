Jenifer brise sa carapace face à Faustine Bollaert, Michel Boujenah et Salvatore Adamo

Bonne nouvelle pour les fans de l'émission La Boîte à secrets. L'émission est de retour pour la première de l'année 2023, le 17 février. Faustine Bollaert est toujours aux commandes de ce beau programme et, une fois de plus, elle reçoit des invités de marque pour une soirée d'exception.

En plus d'être aux commandes de l'émission de témoignages à succès Ca commence aujourd'hui, sur France 2, Faustine Bollaert a les rênes de La Boîte à secrets, sur France 3. Un programme qui plaît tout autant au public et pour cause, les surprises et l'émotion sont aux rendez-vous. Pour son premier numéro de l'année, l'épouse de Maxime Chattam a reçu Jenifer Bartoli. Si la sublime chanteuse de 40 ans avait un grand sourire en arrivant sur le plateau du Studio 128 à Saint Denis, elle n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes en découvrant l'une de ses surprises comme vous pouvez le voir dans la bande annonce disponible dans le diaporama ou ci-dessous. Très pudique et souvent dans le contrôle, la chanteuse a laissé ses émotions prendre le dessus...