Faustine Bollaert et Maxime Chattam : Leur premier rendez-vous hallucinant, l'écrivain aurait pu la faire fuir

Sur le papier, tout oppose Faustine Bollaert et Maxime Chattam. Pourtant, cela fait dix ans qu'ils sont mariés. Pour l'occasion, nos confrères de Gala (édition du 17 novembre 2022) leur ont consacré un papier. Certains lecteurs découvriront peut-être donc les détails de leur premier rendez-vous à la fois original et glauque.

Depuis plusieurs années, Faustine Bollaert est sous le feu des projecteurs. Actuellement, elle connaît le succès avec son émission de témoignages Ca commence aujourd'hui, sur France 2. Elle présente également Les Temps changent ou encore La Boîte à Secrets. De son côté, même s'il est célèbre grâce à ses romans policiers à succès, Maxime Chattam préfère rester dans l'ombre. "Nous nous complétons. Maxime est un solitaire et je suis une rassembleuse", a souligné la charmante brune de 43 ans. Ensemble, les tourtereaux ont eu deux enfants, Abbie (9 ans) et Peter (7 ans). Et ils mettent un point d'honneur à passer un maximum de temps en famille, même si cela n'est pas toujours simple.

En effet, ils habitent à Chantilly (Oise) et la présentatrice travaille sur Paris. Ce n'est donc pas toujours simple d'être très souvent à la maison. Mais Faustine Bollaert fait tout pour s'organiser : "Le lundi, je travaille de chez moi et le mercredi, j'essaie d'être à la maison pour passer la journée avec eux et les emmener à leurs activités. Nous cherchons désormais à nous en rapprocher, car les trajets sont un temps de vie que je ne passe pas avec ma famille, justement. Mais j'ai envie de rester dans la verdure, avec mes chiens et ce rythme plus tranquille." En tout cas quand elle n'est pas chez elle, Faustine Bollaert peut compter sur son mari, car il écrit ses oeuvres littéraires à la maison. Tous se retrouvent chaque dimanche, pour passer de précieux moments.

Un premier rendez-vous atypique

Un conte de fées qui semblait être écrit. C'est en 2010 que Faustine Bollaert et Maxime Chattam se sont rencontrés. A l'époque, elle travaillait sur Europe 1 et avait reçu l'écrivain dans son émission Et si c'était ça le bonheur ? Et immédiatement, une connexion s'est établie entre eux. "On nous a passé un extrait à notre mariage et avec le décalage, il ne fallait pas aller chercher bien loin pour comprendre qu'on était dans un jeu de séduction assez évident", racontait-elle chez Isabelle Morizet, sur Europe 1.

Malgré cette forte attirance, ce n'est que plus tard qu'ils se sont mis ensemble, car chacun était déjà en couple. Mais une fois libres, ils ont passé un premier rendez-vous dont ils se souviendront durant longtemps. Après être arrivé avec trente minutes de retard, le charmant brun de 46 ans l'a emmenée... dans un hôpital psychiatrique. "On monte sur le toit, on s'allonge, je lui dis : 'Voilà, maintenant on va regarder les étoiles au milieu d'un endroit où les fous ont grandi.' Elle m'a regardé avec des grands yeux et elle m'a dit : 'Ecoute, c'est très sympathique.' Et là, je me suis dis : 'Il faut que je l'épouse cette femme !'", confiait-il dans C à Vous en janvier 2019. Une histoire... de fou.