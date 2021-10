Zaz belle-maman, son amoureux a une petite fille : "Il a fallu trouver ma place..."

Elle est de retour après trois ans d'absence. Plus forte, plus sensible... différente. Alors qu'elle sort son cinquième album, sobrement intitulé Isa, travaillé en collaboration avec le pianiste et compositeur de musiques de film Reyn, Zaz dévoile une nouvelle facette. Ces derniers mois l'ont changée. Elle a arrêté de fumer, de boire, de manger des animaux, de consommer du café. Elle a surtout trouvé l'amour, elle qui pensait avoir fermé son coeur pour toujours. Et en dénichant la perle rare, l'artiste de 41 ans a eu, en prime, un petit cadeau bonus. Une belle-fille.

"Avant le confinement, j'ai décidé de m'arrêter, se souvient Zaz dans les colonnes du journal Le Parisien, le 22 octobre 2021. Pas seulement trois semaines pour partir en vacances mais trois ans. Je voulais m'occuper de moi, d'Isa. En plus, j'avais rencontré quelqu'un et j'avais envie de construire une relation. Faire rentrer un homme, faire rentrer l'amour, moi qui avais tout bien cadenassé... Moi, en amour, j'ai toujours été un bisou, une claque. Je donne tout, mais si tu me déçois je ferme tout. Et il y a aussi cette petite fille qui bouleverse tout, qui donne tout cet amour, il a fallu trouver ma place... Mais cela m'a fait du bien."

C'est apaisée que Zaz, ou Isa, apparaît désormais sur les plateaux de télévision. Le fruit d'un long travail, truffé de hauts et de bas. Il y a trois ans, l'artiste n'avait qu'une envie : tuer ce personnage de super-héroïne green qu'elle s'était créé en début de carrière. "J'ai été prise dans un tourbillon, expliquait-elle un peu plus tôt dans l'émission Télé Matin. Je vivais un rêve et je n'ai pas su m'occuper d'Isa. Zaz elle est tout le temps en train de faire des choses, d'être sur scène. Et puis, il y avait une espèce de mission que je m'étais mise de devoir sauver le monde. Et en fait, c'est épuisant et en plus, tu n'y arrives pas. J'avais besoin de m'arrêter pour reposer un regard sur moi-même, vivre des choses pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait..." Fuyez le naturel au galop. Zaz, finalement de retour, a simplement misé sur le bon cheval...

