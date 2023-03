Diaporama : Zaz émue aux larmes face à Chimène Badi et Patrick Bruel, tous Unis face au séisme

1 / 61 Zaz émue aux larmes face à Chimène Badi et Patrick Bruel, tous Unis face au séisme

Zaz était l'une des artistes qui a participé à l'émission "Unis face au séisme", sur France 2 Exclusif - Zaz Chante "S'il suffisait d'aimer" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2.

L'émission a été enregistrée en direct de l'Olympia, le 14 mars 2023 et a été présentée par Léa Salamé et Stéphane Bern

Nombreux sont les artistes à avoir répondu présents pour la bonne cause Exclusif - Mentissa, Zaz chantent "Let it be" des Beattles lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Au terme de la soirée, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros Exclusif - Mentissa, Patrick Bruel, Lynn Adib chantent "Et puis la terre" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Zaz n'a pas caché son émotion lors de la soirée

Claudio Capéo était aussi présent Exclusif - Claudio Capéo chante "Tu verras" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Gims chante son tube "Tu vas me manquer" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Lynn Adib, accompagnée de André Manoukian au piano, chante "Histoire d'un amour" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Maxime Le Forestier et son fils Arthur chantent "Né quelque part" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Ycare et Zaz chantent "Animaux fragiles" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Le pianiste turc Fazil Say lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

15 / 61 Exclusif - Léa Salamé, Stéphane Bern lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Yael Naim chante "Hallelujah" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Léa Salamé et Stéphane Bern interviewent le colonel Philippe Besson et Gérald Sallagrena (accompagné de son chien secouriste Malo) qui ont participé au sauvetage de civils en Turquie lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Isabelle Boulay chante "Foule sentimentale" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

21 / 61 Exclusif - Laurent Voulzy, Léa Salamé, Stéphane Bern lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

22 / 61 Exclusif - Laurent Voulzy lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Laurent Voulzy chante son tube "Belle-Ile-en-mer Marie-Galante" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Chimène Badi chante 'L'hymne à l'amour" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Claudio Capéo chante "Tu verras" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

27 / 61 Exclusif - Lynn Adib chante "Histoire d'un amour" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

28 / 61 Exclusif - Léa Salamé, Lynn Adib, Stéphane Bern lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Lynn Adib, accompagnée de André Manoukian au piano, chante "Histoire d'un amour" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Léa Salamé, Docteur Raphaël Pitti, Stéphane Bern lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

31 / 61 Exclusif - Gims lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.© Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Zaz Chante "S'il suffisait d'aimer" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Au terme de l'émission, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros. Unis face au séisme est un grand concert de solidarité pour les populations turque et syrienne. Pour venir en aide aux milliers de familles victimes des séismes en Turquie et en Syrie, France Télévisions poursuit sa mobilisation aux côtés de la Fondation de France en organisant un grand concert en direct de l'Olympia, mardi 14 mars. L.Salamé et S.Bern ont présenté cette soirée de solidarité à laquelle ont participé des artistes français, turcs et syriens. Le 6 février 2023, deux séismes exceptionnels de magnitude 7,8 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 52 000 morts et détruisant des milliers d'habitations. Cette catastrophe est la plus meurtrière que la région ait connue depuis des siècles. Plus d'un mois après, la situation reste toujours extrêmement critique et les besoins d'urgence, l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable, la mise à l'abri des populations restent toujours d'actualité, alors que les températures sont particulièrement froides. Dans le nord-ouest de la Syrie, les 180 000 personnes déplacées par le tremblement de terre s'ajoutent aux 2,8 millions de personnes qui vivent déjà dans des conditions difficiles et précaires après avoir été déplacées à plusieurs reprises par la guerre qui dure depuis douze ans.

35 / 61 Exclusif - Stéphane Bern, Ycare, Mentissa, Patrick Bruel, Lynn Adib lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Ycare, Mentissa, Patrick Bruel, Lynn Adib chantent "Et puis la terre" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

37 / 61 Exclusif - Les artistes participant au concert caritatif lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. Au terme de l'émission, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros. Unis face au séisme est un grand concert de solidarité pour les populations turque et syrienne. Pour venir en aide aux milliers de familles victimes des séismes en Turquie et en Syrie, France Télévisions poursuit sa mobilisation aux côtés de la Fondation de France en organisant un grand concert en direct de l'Olympia, mardi 14 mars. L.Salamé et S.Bern ont présenté cette soirée de solidarité à laquelle ont participé des artistes français, turcs et syriens. Le 6 février 2023, deux séismes exceptionnels de magnitude 7,8 et 7,6 ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins 52 000 morts et détruisant des milliers d'habitations. Cette catastrophe est la plus meurtrière que la région ait connue depuis des siècles. Plus d'un mois après, la situation reste toujours extrêmement critique et les besoins d'urgence, l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable, la mise à l'abri des populations restent toujours d'actualité, alors que les températures sont particulièrement froides. Dans le nord-ouest de la Syrie, les 180 000 personnes déplacées par le tremblement de terre s'ajoutent aux 2,8 millions de personnes qui vivent déjà dans des conditions difficiles et précaires après avoir été déplacées à plusieurs reprises par la guerre qui dure depuis douze ans. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Imany, Patrick Bruel, Mentissa, Zaz, Lynn Adib chantent "Let it be" des Beattles lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

39 / 61 Exclusif - Léa Salamé, Stéphane Bern lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. © Christophe Clovis/ Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis-Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Mentissa chante "Tous les cris les SOS" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Le pianiste turc Fazil Say interprète "Black earth" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Jack Lang lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Salvatore Adamo, Imany, Patrick Bruel, Mentissa, Zaz chantent "Let it be" des Beattles lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Santa (Samanta Cotta, membre du groupe "Hyphen Hyphen"), Isabelle Boulay, Claudio Capéo, Marina Kaye chantent "Let it Be" des Beattles lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Marina Kaye et Salvatore Adamo chantent "Imagine" des Beattles lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - La soprano égyptienne Fatma Saïd chante "Aatini Al Naya Wa Ghanni" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Suzane chante "Savoir aimer" de Florent Pagny lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023. Au terme de l'émission, les promesses de dons s'élevaient à 2,3 millions d'euros.

Exclusif - La soprano égyptienne Farrah El-Dibany (promotion 2016 de l'Opéra de Paris) chante "Aranjuez mon amour" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - Santa (Samanta Cotta, membre du groupe "Hyphen Hypen") chante "Le paradis blanc" lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.

Exclusif - André Manoukian, Stéphane Bern, Salvatore Adamo, Léa Salamé lors de l'émission "Unis face au séisme" à l'Olympia diffusée en direct sur France 2 le 14 mars 2023.