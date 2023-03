Diaporama : La Boîte à secrets : Faustine Bollaert stupéfaite par une action de Zaz, du jamais vu dans l'émission !

44 / 57

Exclusif - Vincent Niclo - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage Pour cette nouvelle émission de La boîte à secrets, F.Bollaert accueille G.Lenorman, Zaz, F.Huster pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors, préparez- vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère et des images exclusives tournées avec l’entourage des invités... Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine vous invite à faire la fête et, attention, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage