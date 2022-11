Faustine Bollaert obligée de mentir : ce qu'elle avait interdiction de dire dans Le meilleur pâtissier

Il faut que je vous dise...

"Moi il faut que je vous dise quelque chose c'est que je suis pas très sucre. À l'époque c'était quand même compliqué de le dire dans la promo donc je me venge maintenant, moi vous me proposez du saucisson chips c'est beaucoup plus mon truc que le sucré", a-t-elle expliqué. "En fait vous n'aimez pas les gâteaux ? Vous avez fait illusion pendant cinq ans ?", lui a alors demande Eric Dussart. "Non j'ai pas fait illusion mais j'étais pas la première à me ruer sur les gâteaux. Vous savez vous arrivez sur le plateau il est 7 heures du matin, vous avez déjà des odeurs de chocolat partout jusqu'à deux heures du matin, enfin vous rêvez que d'une chose c'est d'un big mac en fait. C'est vrai que je suis pas très sucre, à l'époque on me disait 'Tu ne le dis pas'", s'est-elle justifée.

C'était du flan !

Très étonné, l'animateur lui a rappelé : "Et pourtant il y avait tout ce verbatim je me souviens, 'Oh je goûte tellement de gâteaux, je vais prendre du poids' tout cela c'était du mytho ? C'était du flan pour rester dans la pâtisserie." "C'est vrai que c'est moins mon truc. Moi j'aime bien goûter pendant la préparation d'un gâteau, par exemple j'aime bien manger la pâte crue. J'ai une passion pour la pâte crue. Et alors le top, la raviole de Royans crue", a indiqué Faustine, décidément très gourmande.