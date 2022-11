Son mari Maxime Chattam "désagréable" ? Faustine Bollaert explique pourquoi : "il déteste ça..."

Maxime ne veut pas être dans la lumière

Faustine Bollaert, qui a également confié que son mari est un fan de séries, a raconté un souvenir étonnant avec le père de ses enfants : "On regardait la Star Academy et lui regardait un relevé d'autopsie pour un prochain ouvrage et je disais aux enfants : 'Ne regardez pas ce que regarde papa'", a-t-elle témoigné en soulignant malgré tout son mari certes "flippant" est "vraiment une crème homme".

Si l'animatrice de France 2 et de France 3 est surexposée médiatiquement, son mari Maxime préfère la discrétion. "Maxime ne veut pas être dans la lumière. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse, il déteste ça, a soulevé Faustine Bollaert au micro d'RTL. On nous propose régulièrement de faire des reportages ensemble, des couvertures de magazines... On refuse catégoriquement parce que, moi je suis dans la lumière et lui, il veut que ses écrits soient dans la lumière, pas lui. Il est très désagréable quand on le reconnaît dans la rue. Et ce qui est terrible, c'est que lui avant n'était pas connu physiquement. On connaissait son nom mais maintenant les gens me voient moi et donc du coup, ils le voient lui et ils se disent : 'Ah mais en fait c'est...' Donc on vient l'aborder plus et là il me dit : 'Merci de m'avoir embarqué dans ta notoriété'. Ce n'est pas quelque-chose qui lui plaît", a-t-elle conclu.