Felipe Vazquez arrêté : des interactions sexuelles avec une fille de 13 ans...

Stupeur alors que la saison 2019 de la Major League Baseball approche de son terme et de la finale - les World Series - prévue au mois d'octobre : Felipe Vazquez, lanceur vedette des Pittsburgh Pirates et all-star de la ligue, a été arrêté mardi 17 septembre 2019 pour des faits supposés de pédophilie. Le sportif vénézuélien de 28 ans, considéré comme l'un des tout meilleurs de son sport à son poste, est soupçonné d'avoir eu des rapports sexuels avec une jeune fille âgée de 13 ans au moment des faits. Une relation qui, à présent qu'elle a 15 ans, se poursuivrait...

Sous le coup d'un mandat d'arrêt émis en Floride dans le comté de Lee, où vit l'adolescente, Felipe Vazquez a été appréhendé en Pennsylvanie et écroué dans une prison de Pittsburgh, dans le comté d'Allegheny, tandis que les investigations se poursuivent. Il est pour l'instant inculpé de "pornographie digitale : sollicitation d'un enfant" et de "fourniture de contenu obscène à un mineur", mais les charges pourraient s'alourdir en fonction des développements de l'enquête. La police, qui a saisi plusieurs appareils électroniques lors de la perquisition de son appartement à Pittsburgh, a indiqué qu'il y avait tout lieu de croire que la relation intime entre le joueur de baseball et la jeune fille était encore d'actualité, et pour cause : les agents ont en effet découvert qu'il lui avait envoyé en juillet une vidéo le montrant en train d'effectuer "un acte sexuel" ainsi que des SMS qu'il lui a envoyés, suggérant qu'ils se voient à l'issue de la saison de MLB pour coucher ensemble.

Sélectionné deux fois en 2018 et 2019 pour le All-Star Game, match de gala réunissant les meilleurs joueurs du championnat, Felipe Vazquez avait signé en 2018 une prolongation de contrat de 4 ans avec les Pirates pour 22,5 millions de dollars et avait été très courtisé sur le marché des transferts 2019. La Major League Baseball l'a immédiatement suspendu mais, tout en prenant l'affaire "extrêmement au sérieux", n'a pas diligenté d'enquête, dans l'attente d'autres éléments produits par la police avant d'agir.