Festival de Cannes : Baiser volé et cages d'oiseaux... Ces moments cultes ont eu lieu sur tapis rouge !

Si il y a bien un élément qui symbolise le Festival de Cannes plus que tout, c'est la montée des marches et son fameux tapis rouge ! Vous connaissez le dicton, ce qui se passe sur le tapis rouge, reste sur le tapis rouge... Mais pour vous on a ressorti les meilleurs moments de la montée des marches !

En 1963, Alfred Hitchcock présente son film Les Oiseaux au festival. Et pour l'époque, il savait déjà faire le buzz ! Le célèbre réalisateur est arrivé avec des cages remplies d'oiseaux, plus de 400 pigeons qu'il a relâchés au-dessus des photographes ébahis ! Cinq ans plus tard, c'est Brigitte Bardot qui crée la cohue sur la croisette. Après Et dieu... créa la femme de Roger Vadim, BB est devenu une véritable icône. C'est donc un raz de marée de photographe qui l'attend lorsqu'elle apparaît sur le tapis rouge. Une foule survoltée qui va donner du fil à retordre aux gendarmes qui tentent de protéger Bardot.

Une légendaire actrice qui ne supporte que peu les photographes, ni qu'on s'immisce dans sa vie privée, c'est Isabelle Adjani. Agacée, elle passe la journée du 10 mai 1983 à se cacher et esquive le traditionnel photocall cannois. Un caprice que les photographes n'ont pas apprécié, puisque quand l'actrice monte les marches, d'un commun accord, ils ont tous déposé leurs appareils à leurs pieds et ont tourné le dos à la star !

Le 22 mai 2011, Ryan Gosling est au Festival de Cannes pour présenter Drive. Le film de Nicolas Winding Refn est en compétition officielle face à Tree of Life, Polisse ou The Artist. Nicolas Winding Refn recevra ce soir là le prix du meilleur réalisateur. Une fierté pour Ryan Gosling qui a décidé de célébrer en offrant à son ami un baiser sur la bouche.

Parce que c'est ça aussi Cannes, des joies et de l'amour !