Brigitte Bardot affiche ouvertement son soutien à ce candidat à la présidentielle...

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

11 photos

Personnalité sans filtre de France, Brigitte Bardot ne manie jamais la langue de bois et certainement pas en politique. Elle se sert de sa voix pour défendre la cause qui lui tient plus que tout à coeur : celle pour les animaux. Si elle a souvent fait des "coups de gueule", cette fois, il s'agit d'un coup de "coeur" pour un des candidats à la présidentielle.

Des coups de colère, Brigitte Bardot en a partagé plus d'un quand il s'agit de politique. L'actrice icônique et fervente protectrice des animaux en a multiplié ces derniers temps, alors que la France s'approche des élections présidentielles. Ainsi, elle a fait part de son mécontentement auprès d'Eric Zemmour et de son indignation quant à la guerre en Ukraine. Mais la star de 87 ans n'est pas que critique vis-à-vis du monde politique puisqu'elle a aussi affiché son soutien pour un candidat à la présidence : Nicolas Dupont-Aignan. Après le ralliement de Florian Philippot, ancien du Front national et président des Patriotes, Nicolas Dupont-Aignan a un nouveau soutien : celui de la mythique Brigitte Bardot. L'héroïne du Mépris a été conquise par les positions du politique pour le bien-être animal, comme elle l'a écrit sur Twitter : "Nicolas Dupont-Aignan mériterait plus de temps de parole à la télévision parce que son programme politique pour la France est très bon. C'est aussi un grand défenseur des animaux. Il est injuste qu'il soit autant oublié par les médias." Une déclaration qui a rapidement atteint le leader du mouvement Debout la France qu'il représente aux élections présidentielles. Il lui a ainsi répondu via un tweet enthousiaste, une tendre photo avec un beau chien et le lien vers la partie de son programme qui concerne le bien-être animal.

Nicolas Dupont-Aignan mriterait plus de temps de parole la tlvision parce que son programme politique pour la France est trs bon. C'est aussi un grand dfenseur des animaux. Il est injuste qu'il soit autant oubli par les mdias. — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) March 20, 2022

Merci @brigitte_bardot de reconnatre mon engagement pour la dignit animale. Je suis trs touch par votre tweet.

Retrouvez mon projet pour les animaux https://t.co/eJTmxCdhk5 pic.twitter.com/UOiVL0uFBv — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 20, 2022

Les déclarations de la volcanique Brigitte Bardot vont-elles permettre aux sondages pour Nicolas Dupont-Aignan de décoller ? Pour le moment et à près de 3 semaines du premier tour, il récolte 1,5% des intentions de vote d'après le baromètre Harris Interactive.