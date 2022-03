Brigitte Bardot indignée : pourquoi elle demande des "réactions viriles"

Depuis la Madrague à Saint-Tropez, lieu mythique où elle réside, Brigitte Bardot a lancé un appel. Indignée, elle l'est plus que jamais face à la situation en Ukraine et elle le fait savoir à travers une lettre transmise à l'AFP. La célèbre protectrice des animaux en veut surtout aux dirigeants européens en taclant leurs belles "paroles, paroles", et attend des réactions "viriles" contre celui qu'elle ne nomme pas, Vladimir Poutine.

"J'ai mal au coeur, mal à tous mes coeurs en voyant jour après jour l'anéantissement programmé d'une Nation et de sa population sans qu'aucun pays au monde ne leur apporte l'aide urgente, les secours qu'ils attendent courageusement", écrit dans un premier temps Brigitte Bardot, 87 ans. Submergée par les images de détresse et de violence subie par la population ukrainienne, elle reproche à l'Union européenne de se réunir dans le cadre "indécent" de Versailles, une situation qui lui fait honte. L'icône du cinéma, ne veut pas que l'on fuit face à la situation et termine par ces mots : "Messieurs un peu de puissance, de réactions viriles face à un tel drame."