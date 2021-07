Festival de Cannes : Judith Chemla absente à cause d'une vive dispute avec son compagnon réalisateur ?

Le film Mes frères et moi fait l'objet d'une publicité dont il se serait certainement bien passé... Présenté ce 12 juillet 2021 au Festival de Cannes, dans la section "Un certain regard", ce drame pourrait finalement se défendre sans la présence de son actrice Judith Chemla, ni même de son réalisateur Yohan Manca. C'est en tout cas ce qu'affirme le site américain Variety, avançant un sérieux différend personnel entre la comédienne et la réalisateur, en couple à la ville.

La magazine culturel américain affirme que l'incident se serait produit le 3 juillet dernier à Paris, dans une rue près du Théâtre du Rond-Point : Yohan Manca et Judith Chemla se seraient vivement disputés et le réalisateur aurait jeté un téléphone portable au visage de sa compagne, qui partage sa vie depuis cinq ans, et avec qui il a une fille. Le lendemain, l'actrice de 37 ans aurait porté plainte contre son compagnon au commissariat du 10e arrondissement. Les représentants des deux personnalités n'ont encore fait aucun commentaire sur cette affaire.

Attendue au Festival d'Avignon pour un spectacle prévu le 13 juillet, Judith Chemla aurait annulé sa venue au Festival de Cannes prévue ce lundi. De son côté, Yohan Manca serait resté à Paris avec leur fille.

La toute première projection du film Mes frères et moi pourrait donc se faire sans son réalisateur ni son actrice principale. Ce drame, librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti (de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre), met en scène le personnage de Nour, 14 ans, qui vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu'il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...