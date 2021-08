Fetty Wap brisé par la mort de sa fille de 4 ans : "Je t'aime d'ici jusqu'à la lune, pour toujours"

La nouvelle de la mort de la petite Lauren avait été révélée par l'ex-compagne de Fetty Wap, Turquoise Miami. "Voici ma princesse sirène Verseau, géniale, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue. Si vous tombez sur ce poste, commentez et dites vous 'Je t'aime Lauren', parce qu'on dit que les âmes peuvent sentir votre amour. #ReposeEnPaix", avait écrit la maman endeuillée, également sur Instagram. La date exacte et la cause de sa mort ne sont pas connues.

Lauren était le cinquième des six enfants de Fetty Wap, de son vrai nom Willie Junior Maxwell II. L'artiste en a quatre autres, plus âgés, et un plus jeune, nés de précédentes relations. Aydin, Zaviera, Khari, Amani et Zy sont respectivement âgés de 10, 6, 5, 5 et 3 ans.