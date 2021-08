Florence Trainar (Zone Interdite) s'est mariée !

10 photos

Love is in the air... La jounaliste et présentatrice de M6, Florence Trainar, a épousé son compagnon de longue date Arthur de Soultrait. Un mariage relaté dans les pages du magazine "Point de vue" et dont elle a partagé quelques photos sur Instagram.

Florence Trainar est une femme mariée ! La journaliste, qui assure la présentation de Zone Interdite sur M6 le temps du congé maternité d'Ophélie Meunier mais collabore aussi aux JT de la chaine, s'est mariée. La cérémonie a eu lieu en juillet, du côté du Lot-et-Garonne (Sud-Ouest). C'est le 29 juillet 2021 que Florence Trainar a épousé son compagnon Arthur de Soultrait - fils du vicomte Eric de Soultrait - lors d'une belle cérémonie organisée au Château de Poudenas ; la veille, le couple et ses invités avaient choisi de faire une pré fête grandiose avec costumes déjantés, soirée tripot avec tables de poker (les bénéfices iront à l'Œuvre des chrétiens d'Orient) et food truck de nourriture italienne. Lors du grand jour, les amoureux sont notamment passés devant monsieur le curé, le père Luc de Bellescize, "un ancien camarade de rallye d'Arthur", nous apprend Point de vue (numéro du 11 août 2021). A l'issue de la cérémonie religieuse, une fanfare de 16 musiciens, dite Les Vilains chicots, accompagnait les mariés jusqu'au lieu du cocktail. Florence Trainar, vêtue d'une robe sur mesure de la maison espagnole Navascues, et Arthur de Soultrait - ancien fondateur de la marque de vêtements Vicomte A, désormais derrière l'entreprise Thunderstone toujours dans le textile - ont ensuite dîné avec leurs invités alors que pas moins de vingt-cinq tables avaient été dressées. Pour se repérer, chaque invité pouvait retrouver le nom d'un oiseau associé à sa table. Dans les assiettes, un menu terroir avec des produits de la région comme du gigot d'agneau des Pyrénées ou du cochon du Tarn. Les vins et le champagne venaient quant à eux de productions de leurs amis. Le couple a effectué la traditionnelle première danse des mariés sur la bande-son du film Les Visiteurs puis, au cours de la réception, ont eu droit aux discours de leurs témoins. L'occasion d'apprendre qu'Arthur aurait eu une idylle avec Pippa Middleton... Le clou de cette soirée romantique sera l'arrivée de la pièce montée alors que chaque invité s'était mis debout sur sa chaise, une bougie feu d'artifices à la main, "quelques minutes de pure magie". Et pour éviter la gueule de bois, les mariés avaient même prévus des kits de survie pour ses invités avec de l'alka seltzer !

Tous les détails du mariage de Florence Trainar et Arthur de Soultrait sont à découvrir dans le magazine Point de vue, édition du 11 août 2021.