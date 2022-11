Football : Bagarre hallucinante entre joueurs russes, la vidéo fait le tour du monde !

Si tous les yeux sont rivés sur la Coupe du monde au Qatar, certains pays ont décidé de poursuivre leur championnat local, à l'image de la Russie. Écarté de toutes les compétitions sportives depuis son entrée en guerre avec l'Ukraine en février dernier, le pays dirigé par Vladimir Poutine a tout simplement été banni des éliminatoires pour le Mondial, qui se déroule au Qatar cette année. Une décision qui a donc conduit les instances à poursuivre le championnat de football et ce week-end, c'était au tour de la Coupe de Russie avec un match très attendu entre le Zénith Saint-Pétersbourg et son rival du Spartak Moscou, qui sont deux des plus prestigieux clubs russes.

On le sait, le football peut parfois être violent et les contacts sont nombreux entre joueurs. Des stars comme Neymar polarisent l'attention des défenseurs adverses et on ne compte plus les tacles dangereux qu'il prend sur le terrain. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour qu'un match bascule complètement et se termine par de grosses frictions entre joueurs et c'est exactement ce qu'il s'est passé hier lors de ce match de Coupe de Russie. Si la Coupe du monde a attiré des spectateurs de toute la planète, les Russes sont restés chez eux et ils étaient près de 50 000 dans le stade pour assister à une scène surréaliste qui s'est déroulée en fin de match.

Une bagarre et six cartons rouges !

Alors que les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et que le score est encore nul et vierge, une énorme bagarre générale a eu lieu en fin de match. Au départ, on voit plusieurs joueurs s'empoigner avant que l'arbitre ne tente de les séparer. Peine perdue puisque quelques instants plus tard, les autres joueurs ainsi que le staff des deux équipes se ruent sur le terrain pour en découdre ! Une scène d'une violence rare pour un match de football et qui a fait le tour de la planète. La vidéo de l'incident a été reprise par de nombreux comptes très populaires sur Twitter et les images ont visiblement choqué les internautes.