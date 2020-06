Forrest Gump : L'acteur qui jouait Tom Hanks enfant est un homme surprenant !

Il ne serait pas le premier acteur à avoir servi sous les drapeaux et, en 2011, il jouait dans un film indépendant... sur la Seconde Guerre mondiale, intitulé Pathfinders: In the Company of Strangers.

En 2014, un média local de l'Alabama l'avait retrouvé et avait pris de ses nouvelles. Installé à Corinth (Mississippi), il étudiait alors les affaires internationales à l'université tout en ayant un job alimentaire. "C'est pas mal par ici. Ca a ses bons et ses mauvais côtés, comme toutes les villes. Tous les gens me connaissent, même quand moi je ne les connais pas", évoquait-il. Sa priorité, à l'époque, était d'obtenir son diplôme et il avait pour objectif de vendre des avions dans le monde. "J'essaierai de refaire des choses au cinéma, mais je ne suis pas au bon endroit pour le moment", disait-il aussi, indiquant ne pas avoir d'agent.

S'il a perdu sa voix - la puberté est passée par là - et son accent de l'époque du film, Michael en a gardé de jolis souvenirs, notamment des objets offerts par Tom Hanks. Il n'est plus vraiment en contact avec l'acteur, ni avec Robert Zemeckis, même s'il les a revus sporadiquement ; son compte Instagram indique en revanche qu'il a retrouvé avec un grand plaisir en 2019 Sally Field (sa mère dans Forrest Gump) et Hanna Hall, 25 ans après le film ! On constate enfin que c'est un homme amoureux : heureux avec sa compagne Brittni, il a trouvé sa "Jenny"...

La vie étant comme une boîte de chocolats, Michael Conner Humphreys n'est pas au bout de ses surprises.