Fort Boyard : Un humoriste drague Delphine Wespiser... et se prend un gros vent !

A bientôt

Ne pouvant se résoudre à quitter les lieux sans avoir tenté sa chance avec la jolie rousse, il tente alors une technique de drague pour amadouer la jeune femme. "Alors, c'est pas la bonne ambiance ? Je t'adore toi ! Tu es superbe Blanche, magnifique. On peut se revoir ?", "A bientôt" répond simplement Delphine, visiblement peu réceptive aux charmes d'Edgar-Yves. Dépité, il part finalement tête baissée et marmonne : "Bon ça veut dire non ça. Tout de façon j'ai l'habitude de prendre des vents..." L'humoriste s'est ensuite consolé de ce râteau en retrouvant les autres candidats de l'émission dont Vaïmalama Chaves - qui a fait la préface du livre Orgasmes et préjugés - et Caroline Margeridon.

Très heureuse en amour avec Roger, Delphine Wespiser n'était sûrement pas prête à céder aux avances d'Edgar-Yves. "On est en train de construire des chambres d'hôtes en Alsace. Il y a encore plein de travaux à faire." confiait-elle d'ailleurs récemment à Closer. Persuadée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, elle surnommait même son compagnon d'"âme soeur "auprès de Télé-Loisirs : "On ne choisit pas quand deux âmes soeurs se rencontrent, on ne choisit pas l'âge. Alors, oui ça peut paraître bizarre sur le papier. Même là quand on dit 26 ans d'écart, je me dis c'est abusé mais vous nous voyez ensemble, il n'y a pas de problème. Vous faites un déj avec nous, on ne voit plus ça. Je trouve ça tellement intéressant quand des âmes se connectent, ça dépasse tout." En bref, Edgar-Yves n'avait donc aucune chance de remporter le coeur de Delphine...