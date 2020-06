France 3 : Une ancien journaliste est mort à l'âge de 53 ans

Son visage est connu de nombreux téléspectateurs. Bertrand Rault, ancien délégué régional de France 3 Bretagne, est décédé à l'âge de 53 ans. Le journaliste est mort à son domicile de Saint-Brieuc, dimanche 7 juin 2020. Il n'avait que 52 ans.

France 3 est en deuil, car Bertrand Rault est un homme qui a beaucoup compté. Pendant vingt-cinq ans, il a occupé de nombreux postes jusqu'à devenir directeur de France 3 Bretagne.

Remplaçant en 1991 à FR3 Iroise à Brest, il est titularisé en 1993 et présente le journal de France 3 Bretagne. Cinq ans plus tard, il devient rédacteur en chef adjoint à Limoges. Sa carrière de rédacteur en chef se poursuit ensuite à Amiens. Stéphanie Labrousse, aujourd'hui présentatrice du journal de France 3 Bretagne a travaillé avec lui à l'époque : "En pensant à lui, je revois le jeune chef bouillonnant et passionné. J'aimais sa fougue, sa passion du métier. C'était un énorme bosseur qui avait faim de débats et de confrontations. Je suis triste d'avoir perdu un tel confrère et je pense à sa famille", témoigne-t-elle sur le site de France 3.

Après une parenthèse sur une autre chaîne, il revient en 2007 pour devenir finalement délégué régional aux antennes en 2010. Puis, il y a trois ans, il se lance dans une nouvelle activité en créant son entreprise, Copernic coaching, qui accompagne les dirigeants d'entreprise.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.