France Pierron d'humeur coquine, dévoile son compagnon au lit : "Qui est le plus appétissant ?"

Si certains sont plutôt du soir, France Pierron semble être une personne plutôt matinale. La journaliste ne cache pas son bonheur depuis qu'elle est en couple avec un beau gosse tatoué et elle l'a encore fait ce matin. Avec sa bonne humeur communicative, la grande blonde est une figure bien connue de tous les amateurs de sport en France puisqu'elle travaille depuis de nombreuses années à la télévision, notamment sur La chaîne L'équipe, où elle participe à plusieurs émissions quotidiennement.

À côté de sa vie professionnelle, celle qui se décrit comme une "journaliste discrète à talons hauts" se montre très active sur les réseaux sociaux et elle aime bien partager des moments de vie avec sa communauté. Suivie par plus de 65 000 abonnés sur Instagram, celle qui s'est fait critiquer pour son physique par des internautes par le passé, nage en plein bonheur actuellement. Depuis plusieurs mois, elle est en couple avec un beau brun assez mystérieux, qui répond au prénom d'Amaury. En février dernier, France Pierron partageait une photo de son chéri et elle lors d'une escapade à deux. "Et mon séjour à Saint-Étienne prend une autre tournure...", écrivait-elle, visiblement ravie de passer du temps avec lui.

Entre le petit-déjeuner et son compagnon, le coeur de France balance

Mère de deux enfants, France Pierron a donc retrouvé l'amour depuis quelque temps et visiblement les choses se passent merveilleusement bien. Le 27 février, elle dévoilait enfin le visage de son compagnon, un beau gosse très tatoué et le couple était d'ailleurs assorti dans des tenues très roses. Preuve que tout va pour le mieux entre eux, la journaliste sportive vient de publier ce mardi 4 avril en matinée une photo dans sa story sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama), sur laquelle on peut voir le fameux Amaury en train de dormir profondément dans un lit. Le couple se trouve à Chambon-la-Forêt (Loiret) et le coeur de France semble pencher entre le petit déjeuner posé sur le lit, qu'elle nomme son "précieux" et son amoureux qui a le droit au petit nom de "merveille". "Qui est le plus appétissant... ?", s'interroge-t-elle en commentaire de la photo.

Une petite photo plutôt marrante de la part de France Pierron, toujours aussi in love d'Amaury !