"La vie en rose" : France Pierron dévoile enfin le visage de son compagnon, beau gosse tatoué

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

13 photos

Heureuse et en couple, France Pierron n'hésite pas à afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. La journaliste sport vient de publier une jolie photo d'elle avec son compagnon et on peut sentir tout l'amour qu'il y a entre eux deux.

La vie est belle pour France Pierron en ce moment et elle le fait savoir ! La journaliste de 41 ans est une des têtes bien connues de La chaîne L'Équipe depuis plusieurs années maintenant et à côté de ça, elle vit une belle histoire d'amour depuis quelque temps avec un beau brun très tatoué. Toujours de bonne humeur, la grande blonde n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses 65 000 abonnés sur son compte Instagram. Récemment, elle a pu passer son anniversaire avec le beau Amaury lors d'une escapade en amoureux. "Et mon séjour à Saint-Étienne prend une autre tournure...", écrivait-il en commentaire d'une photo à deux au lit. Tout semble aller pour le mieux donc pour France Pierron, qui n'a pas vécu que des bonnes périodes dernièrement. Critiquée pour ses "kilos en trop" par des anonymes sur les réseaux sociaux, elle a tenu à sensibiliser les gens face à ses attaques sur le physique. "Ça part sans doute d'une bonne intention, et j'ai beaucoup d'autodérision, mais vraiment gardez vos commentaires pour vous parfois...", a-t-elle lancé. Un mauvais moment à passer pour la journaliste, mère de deux enfants et qui a pu retrouver le sourire dans les bras de son amoureux. Sur son compte Instagram, celle qui se décrit comme une "journaliste discrète à talons hauts" a publié ce 27 février une première photo où l'on voit enfin le visage de celui qui fait battre son coeur. Les amoureux habillés en rose pour la photo Sur le cliché, les deux tourtereaux semblent se trouver à l'intérieur d'une enceinte sportive et prennent la pose face à l'objectif. "La vie en rose", s'interroge France Pierron en commentaire de sa publication, qui a visiblement beaucoup plu à ses abonnés. "France, vous êtes sublime", "Beaux" ou encore "Elle mérite la vie en rose", tout le monde est ravi pour la jolie journaliste.

Totalement in love de son beau Amaury, France Pierron n'hésite plus à mettre de l'avant son couple. Ce dernier est visiblement très attaché à la belle journaliste, puisqu'il a répondu avec une série d'emojis remplis d'amour.