"Mon séjour prend une autre tournure" : France Pierron (L'Équipe) au lit avec son compagnon tatoué, in love elle se lâche

C'est l'un des visages de La chaîne L'Équipe depuis plusieurs années maintenant et les amoureux de sport la connaissent pour son énergie et sa bonne humeur constante. France Pierron a fêté ce 19 février ses 41 ans et pour l'occasion, la grande blonde a eu la chance de pouvoir le fêter avec celui qu'elle aime. Suivie par plus de 65 000 abonnés sur son compte Instagram, celle qui se décrit comme une "journaliste discrète à talons hauts" se montre plutôt discrète sur sa vie privée.

Mère de deux garçons, France Pierron a accouché de son deuxième enfant en novembre 2015, comme elle l'annonçait sur ses réseaux sociaux à l'époque. Un petit garçon de 7 ans aujourd'hui, prénommé Jonah et qui fait le bonheur de sa mère. Si tout va pour le mieux en privée, la journaliste est parfois confrontée au côté sombre de la célébrité, comme ce fut le cas en janvier dernier. Critiquée pour ses "kilos en trop" par des anonymes, elle avait tenu à pousser un coup de gueule. "Ça part sans doute d'une bonne intention, et j'ai beaucoup d'autodérision, mais vraiment gardez vos commentaires pour vous parfois...", expliquait-elle calmement.

Un anniversaire passé à Saint-Étienne avec Amaury

Une histoire oubliée depuis pour la mère de famille, qui a pu se concentrer sur un événement bien plus réjouissant, son anniversaire. Pour l'occasion, France Pierron n'était pas à Paris, où elle travaille à l'année, mais du côté de Saint-Étienne où elle a eu la chance de retrouver son amoureux. Dans sa story sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama), la journaliste a publié une photo sur laquelle on peut la voir au lit avec Amaury, l'homme qui partage sa vie et qui a visiblement une passion pour le tatouage. Si l'on ne voit pas son visage, on peut s'apercevoir que son cou est couvert de tatouage, ce qui semble beaucoup plaire à sa compagne. "Et mon séjour à Saint-Étienne prend une autre tournure...", écrit-elle, en ajoutant un sticker en forme de cadeau.

Un beau moment à deux pour France Pierron et Amaury, qui ont pu célébrer comme il se doit les 41 ans de la journaliste !