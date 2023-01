France Pierron (L'Équipe du soir) jugée pour ses "kilos en trop" : elle s'agace... et se prend d'autres critiques

Cela se voulait peut être sympathique mais France Pierron ne l'a pas du tout bien pris. Vendredi 29 décembre, après avoir posté une photo d'elle sur le plateau de L'Équipe du soir qu'elle présente sur la chaîne L'Équipe 21, la journaliste a fait l'objet de commentaires peu flatteurs à ses yeux.

En effet, son physique a apparemment interpellé quelques internautes, tous masculins, lesquels ont jugé qu'elle avait pris du poids durant les fêtes mais tout en voulant la complimenter. "T'es trop bien comme ça France, les rondeurs sont à la mode !", "Certaines femmes sont encore plus radieuses avec quelques kilos en plus", "Toujours on fire même avec quelques raclettes de trop", lui a-t-on adressé avec grande classe. En repartageant ces remarques sur sa silhouette, France Pierron a alors répliqué : "Ça part sans doute d'une bonne intention, et j'ai beaucoup d'autodérision, mais vraiment gardez vos commentaires pour vous parfois...".

France Pierron sous les critiques après son coup de gueule

Malheureusement, en voulant mettre en lumière ces propos, l'animatrice a eu droit à des critiques encore plus désobligeantes. "La télé c'est l'image. Faut faire de la radio si on ne supporte pas les gens qui commentent l'image", lui a-t-on par exemple écrit. Mais pas question pour France Pierron de se laisser faire : "Donc il faut être mannequin pour faire de la TV ?".

Un autre internaute a déploré le fait qu'on n'ait "plus le droit de rien dire" et est même allé jusqu'à reprocher à la maman de deux enfants d'avoir posté une photo d'elle en premier lieu... "La photo c'est pour dire : regardez comme on est content et que l'émission va commencer. Pas pour dire : dites-moi comment vous trouvez mon cul ?", a-t-elle alors répliqué. Cette dernière a également fini par rappeler qu'"une femme qui présente une émission ne demande pas qu'on juge son physique". À bon entendeur...