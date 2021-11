Franck (L'amour est dans le pré) en couple avec Cécile : les coulisses romantiques de leurs retrouvailles

C'est une nouvelle qui a ravi tous les fans de L'amour est dans le pré. Lors de la diffusion du bilan lundi 22 novembre 2021, Franck a annoncé à Karine Le Marchand être en couple avec Cécile ! L'agriculteur et sa prétendante coup de coeur se sont en effet donnés une seconde chance après un départ précipité de la belle blonde au cours de l'aventure. Cette dernière n'avait pas apprécié que Franck refuse de vivre avec elle une relation à distance et avait fait le choix de partir.

Si Franck avait alors tenté de se consoler dans les bras de sa deuxième prétendante Anne-Lise, il a vite réalisé que Cécile était faite pour lui. Ainsi, il l'a recontactée dans l'espoir qu'ils se retrouvent. Karine Le Marchand avait également conseillé au sylviculteur et maraîcher de 46 ans d'écrire aux enfants de Cécile, très protecteurs envers elle. Touchée par ses efforts, Cécile a accepté de revoir Franck. Et une fois arrivée chez lui, il a tout donné pour la reconquérir, en commençant par l'emmener faire une balade romantique en canoë. "Il a ressorti les rames du canoë", s'est-elle amusée lors du bilan.

Sur Instagram dans la soirée du mardi 23 novembre, Franck s'est remémoré cet instant magique en postant une photo de Cécile sur le kayak, le sourire aux lèvres. En légende, il raconte en détails comment les choses se sont passées entre eux. "Voici le jour des retrouvailles. Cécile m'a rejoint à la maison. Nous avons eu une discussion auprès d'un café. Je devais lui expliquer certaines choses qu'il fallait qu'elle entende pour comprendre. Nous sommes partis chercher le kayak et avons descendu la rivière. Dans un endroit tranquille, nous avons déjeuné de sandwichs que j'avais préparés. À l'issue du repas, je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser... Elle à accepté. Et là, notre aventure a repris. Quel bonheur de repenser à ce moment merveilleux et à ceux qui allaient suivre. Comme vous voyez, Cécile à raison, j'ai pris les rames et j'ai ramé !", lit-on.