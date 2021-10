François Berléand : Ce problème de santé "incessant" qui l'handicape au quotidien

Interviewé par Voici dans le cadre de la promotion de la pièce 88 fois l'infini dans laquelle il joue au côté de Niels Arestrup, François Berléand a confié souffrir d'un problème de santé très gênant. Un souci qui l'handicape au quotidien et qui peut s'avérer très embarrassant. "Depuis peu, j'ai des acouphènes. Je ne suis pas allé consulter assez tôt, alors je me retrouve avec un bourdonnement d'abeilles dans les oreilles, un petit essaim incessant." a-t-il confié.

Hasard ou non, l'acteur de 69 ans sera bientôt à l'affiche du film de Pascal Elbé (en salles le 17 novembre 2021) On est fait pour s'entendre. Un long-métrage taillé sur-mesure pour le papa des jumelles d'Adèle et Lucie (11 ans) puisqu'il traite de la perte d'audition. Un problème "qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge" selon le mari d'Alexia Stresi. "C'est vrai qu'avec l'âge, ça ne fait que se dégrader. admet l'acteur, Il y a des fréquences qu'on entend plus."

Sur un autre registre, le père de Martin (né en 1979) et de Fanny (née en 1983) a poussé un coup de gueule contre les médecins présents sur les plateaux de télévision pour débattre de la covid-19. "Il y a un mot que j'ai appris en janvier, c'est ultracrépidarianisme. C'est la capacité des gens à parler sans savoir. On est là-dedans notamment avec les chaînes d'information en continu (...) et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, depuis l'apparition de la Covid, on se rend compte que les médecins qui sont autour d'une table et qui commencent à débattre sur cette maladie peuvent dire un jour blanc, l'autre jour vert et le surlendemain orange" a-t-il regretté sur RTL dans l'émission On refait la télé. De quoi en avoir par-dessus les oreilles selon François.