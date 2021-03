François Berléand surprend sa compagne, Alexia Stresi, dans C à Vous : "Ça, ça m'énerve beaucoup !"

Invitée sur le plateau de l'émission C à Vous, le mercredi 17 mars 2021, pour faire la promotion de son livre Batailles - paru le 6 janvier aux éditions Stock -, Alexia Stresi a eu droit à un charmant clin d'oeil. À distance, en visioconférence, son compagnon François Berléand avait réalisé une petite vidéo surprise. Pour l'encourager, certes, mais aussi pour râler un coup ! "Je n'ai pas été invité dans C à Vous en 2021, alors ça, ça m'énerve beaucoup", a-t-il plaisanté, lui qui s'ennuie tant depuis le premier confinement. "Mais bon, comme Alexia Stresi est invitée avec son livre Batailles, ça, ça m'énerve moins. Mais quand même !"

Il est peu étonnant que François Berléand soit là pour soutenir l'ouvrage de sa chère et tendre. Le comédien lui est d'une aide précieuse, au quotidien, dans la création comme dans les temps de pause. "Il a été mon premier lecteur, je l'ai un peu fatigué avec les différentes versions, a révélé l'écrivaine. Je dois dire que c'est un lecteur absolument formidable, d'une part parce qu'il est absolument intransigeant, ce que notre proximité permet, avec les conséquences que ça peut parfois avoir le soir, et parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire, des scénarios, des pièces de théâtre. C'est un excellent lecteur. Il a été de très très bon conseil."

J'ai immédiatement succombé au charme de son regard

Alexia Stresi et François Berléand sont en couple depuis l'année 2004. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film d'horreur Promenons-nous dans les bois, de Lionel Delplanque, alors que le comédien sortait d'une passion de douze ans avec Nicole Garcia. Avec son auteure, François Berléand a accueilli des jumelles - Adèle et Lucie - en 2008, lui qui était déjà père de Martin - né en 1979 - et Fanny - née en 1983. "Je suis tombé amoureux d'Alexia à la seconde où je l'ai vue, expliquait-il dans les colonnes du magazine Paris Match. J'ai immédiatement succombé au charme de son regard, à sa beauté." Son intuition avait vu juste...