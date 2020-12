François Berléand "papa poule" : tendres confidences sur ses jumelles de 12 ans

Un vrai papa poule ! François Berléand, père de deux grands aînés issus d'une relation précédente, a retrouvé les joies des biberons et des nuits courtes en décembre 2008. Sa compagne, la scénariste Alexia Stresi, lui a offert le plus beau des cadeaux de Noël en accouchant de soeurs jumelles, nommées Lucie et Adèle. Douze ans plus tard, avec un peu de recul, le comédien constate qu'il n'a jamais perdu la main. C'est avec beaucoup de douceur qu'il élève ses deux dernières... quitte à être parfois trop gentil.

C'est un code entre nous

"Ça en est pathétique, plaisante-t-il dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Quand elles me demandent la permission de manger un bonbon, sachant que leur maman a dit non, je leur réponds : 'Mais bien évidemment.' C'est un code entre nous." Bourru au grand coeur, François Berléand ne refuse rien, ou presque, à Lucie et Adèle. "L'une d'elles a dit un jour à l'une de ses copines : 'Tu vois, mon papa a l'air méchant comme ça, mais en fin de compte, pas du tout, tu peux lui demander ce que tu veux !', se souvient-il. À côté de ça, on est vigilants sur tout ce qui est téléphone portable, etc."

Je me suis séparé de leur mère et ça n'a pas été facile

C'est l'expérience qui parle. François Berléand s'était fait la main, bien plus tôt, avec ses aînés, Martin Berléand, 41 ans, et avec sa fille Fanny. Hélas, il n'a plus tellement eu l'occasion de passer les fêtes avec ces deux-là. En se séparant de leur maman, l'acteur s'est considérablement éloigné de ses grands enfants. Jusqu'à ce que la vie leur donne un coup de pouce. "Je me suis séparé de leur mère et ça n'a pas été facile, notamment avec mon fils, regrettait-il auprès de Version Femina en 2016. Les choses se sont arrangées quand il est devenu père à son tour, ça nous a rapprochés..."

Retrouvez l'interview de François Berléand dans le magazine Télé 7 Jours, n° 3162 du 28 décembre 2020.