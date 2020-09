François Berléand : "Au moins une bouteille par jour" pendant le confinement

Pendant le confinement, François Berléand a contracté le coronavirus alors qu'il était confiné en famille dans le Lot. Pour autant, le comédien de 68 ans a eu la chance de ne souffrir d'aucun symptôme, tant et si bien qu'il a pu occuper son temps en dégustant quelques unes des 5000 bouteilles de vin qui composent sa collection personnelle. De passage dans l'émission On ne répond plus de rien de Karine Le Marchand et Laurent Baffie sur RTL, le 12 septembre 2020, l'acteur a même confié avoir consommé plus d'une bouteille par jour !

Avec sa compagne, l'actrice Alexia Stresi, ainsi que leurs jumelles Adèle et Lucie (11 ans), François Berléand est parti se confiner dans le Sud-Ouest de la France, sur invitation de leurs voisins : "Ils nous ont dit qu'ils partaient en confinement dans le Lot et nous ont proposé de venir avec eux, a expliqué le comédien. On a pris le risque de partir chez des gens qu'on ne connaissait pas plus que ça. Nous étions onze et on l'a tous attrapé !" Mais la star des Choristes et Mon Idole a été épargnée par les divers symptômes qui vont généralement de pair avec la Covid-19 : "L'un des garçons était contaminé et on l'a tous attrapé. Alexia de façon sévère et les autres beaucoup moins. Il y a eu une perte du goût et de l'odorat et moi ça a été totalement asymptomatique. J'étais le plus en forme mais j'étais quand même fatigué mais j'ai abusé pas mal d'alcool..."

En toute franchise, cet épicurien a ajouté : "Je buvais au moins la bouteille par jour, plus les apéritifs, etc... J'étais arrivé avec des caisses et j'en ai acheté là-bas." Mais comme pour beaucoup de Français, cette pause forcée au vert en famille, même avec une cave bien remplie, a fini par perdre de sa saveur : "J'ai trouvé ça extraordinaire, sauf qu'au bout d'un mois, j'en avais un peu assez."

François Berléand va pouvoir enfin reprendre sa carrière là où il l'avait laissée en début d'année, en remontant sur la scène du théâtre Antoine à Paris. Dès le 22 septembre prochain, il retrouvera François-Xavier Demaison dans la pièce Par Le bout du nez.