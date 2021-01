François Berléand et Alexia : Le coup de foudre, mais un amour impossible au début

Voilà maintenant 16 ans que François Berléand file le parfait amour avec Alexia Stresi. Entre les deux comédiens, ça a été un coup de foudre, survenu alors qu'ils tournaient le film Promenons-nous dans les bois en 1999. Pourtant, il leur a fallu attendre quelques mois avant d'entamer une romance puisque tous deux n'étaient pas officiellement disponibles...

"Je suis tombé amoureux d'Alexia à la seconde où je l'ai vue, François Berléand avait-il confié au magazine Gala en 2016. J'ai immédiatement succombé au charme de son regard, à sa beauté. Mais à l'époque, nous vivions chacun en couple et il ne s'est rien passé entre nous." Un amour impossible dans un premier temps, avant que chacun se rende disponible pour vivre pleinement cette nouvelle idylle. "Nous nous sommes séparés de nos conjoints et, deux mois plus tard, nous nous sommes retrouvés", l'acteur du Pari, de Mon idole, Les Choristes et Ne le dis à personne avait-il ajouté.

Déjà père de Martin et Fanny (nés en 1979 et 1983) lors de sa rencontre avec Alexia Stresi, François Berléand ne voulait pas d'autres enfants. Alors âgé de 47 ans, le comédien était déterminé à en rester là avec sa paternité et pourtant... "Lorsque, me sachant père de deux grands enfants issus d'une première union, Alexia m'a demandé si je voulais encore avoir d'autres enfants, je lui ai répondu : "Jamais !" Résultat, les filles sont nées quatre ans après le début de notre vie commune". Des jumelles nées en 2008 et prénommées Adèle et Lucie. "Aujourd'hui, je me dis que la vie serait triste sans elles."