François Busnel interviewe Barack Obama : pourquoi ce choix n'a rien d'étonnant ?

Ce soir, mardi 17 novembre 2020, France 2 dévoile une interview exceptionnelle de Barack Obama. Un entretien que de nombreuses chaînes envient. Après le JT, François Busnel sera face à l'ancien président des Etats-Unis. Un coup de maître de la part du présentateur de La Grande librairie (France 5)

France Télévisions ne manque pas de journalistes politiques ou de stars de l'interview mais c'est bien François Busnel qui réalise cet entretien de Barack Obama, à l'occasion de la sortie mondiale de ses Mémoires, Une Terre promise (843 pages publiées chez Fayard). "Il vient de réaliser le coup de l'année. C'est un moment unique dans une carrière", confie un journaliste vedette à nos confrères du Parisien. Il faut dire qu'il y a de quoi envier l'homme de 51 ans puisqu'il sera le seul Français à rencontrer l'ancien chef d'Etat. Mais pourquoi lui ?

Un journaliste littéraire... et engagé

François Busnel a décroché cette exclu car, justement, il n'est pas un journaliste politique mais littéraire. "Barack Obama est écrivain avant d'être président", déclare Sophie de Closets, directrice de la maison d'éditions Fayard à nos confrères. Exit donc Léa Salamé, Thomas Sotto et autres spécialistes. Autre atout de François Busnel : l'Amérique il connaît, il en est fou et a d'ailleurs crée le magazine America. "L'Amérique comme vous ne l'avez jamais lue" peut-on lire sur la couverture de chaque numéro (douze sont déjà sortis). Et puis, François Busnel serait du côté des démocrates, comme Obama, s'il avait été américain. La première phrase de l'édito du premier numéro de magazine America (sorti au printemps 2017) le prouve : "Nous vivons l'un des plus grands défis lancés à la démocratie : un pays-continent de 325 millions d'habitants vient de porter à sa tête un homme qui a conquis la Maison-Blanche comme on décroche le gros lot d'un jeu de téléréalité." Le journaliste littéraire n'est donc pas un spécialiste politique mais a tout de même créé cette parution suite de la victoire de Donald Trump en 2016.

Une belle victoire pour le journaliste

C'est dimanche dernier, dans un hôtel à Washington qu'a été tourné ce grand moment. Littérature, Trump, Sarkozy, ses années à la tête des Etats-Unis... beaucoup de sujets ont été abordés et, précision importante, aucune question n'a été envoyée à l'avance à Barack Obama.

Bravo donc à François Busnel qui selon Le Parisien l'a emporté face à TF1 et le magazine Sept à Huit. Une victoire que le compagnon de l'écrivaine Delphine de Vigan doit à lui seul puisque c'est son profil qui a totalement pesé dans la balance.