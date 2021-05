François d'Orléans bientôt papa pour la 3e fois ! Accouchement imminent pour la princesse Theresa

Bonne nouvelle pour le prince François d'Orléans et son épouse, la princesse Theresa von Einsiedel. Comme l'a rapporté le journal espagnol Ultima Hora le 28 avril 2021, le couple s'apprête à accueillir son troisième enfant. Dans "très peu de temps", un petit garçon rejoindra la famille, qui compte déjà le jeune prince Philippe (4 ans) et une petite Marie-Amélie (2 ans).

Le comte et la comtesse de Dreux vivent à Palma de Majorque, à distance des mondanités royales, où monsieur s'est fait un nom en tant que paysagiste. L'aristocrate allemande Theresa von Einsiedel s'apprête donc à donner naissance à son troisième enfant, près de sept ans après ses noces avec le prince François, qui avaient été célébrées en grande pompe à Straubing, en Allemagne. Le petit dernier de la famille va-t-il offrir un nouvel accouchement express à sa maman, comme sa soeur avant lui ?

"Marie-Amélie est née à la maison, sans aide médicale, comme au début du siècle (sic). La naissance de Philippe, en mai 2017, avait pris deux jours. Donc, par expérience, nous pensions avoir plus de temps. Mais mon épouse Theresa a accouché en moins d'une heure (...). Personne n'a paniqué, tout le monde est resté calme", le compte Dreux, benjamin des quatre enfants de Michel d'Orléans, comte d'Évreux, avait-il raconté au magazine Point de Vue en 2019.

Comme son frère et sa soeur, ce troisième enfant aura très certainement la chance d'être polyglotte. Non seulement Philippe et Marie-Amélie apprennent l'espagnol, puisqu'ils vivent aux Baléares, mais ils parlent également anglais, français et allemand, comme l'avait confié leur papa : "Theresa parle à Philippe en allemand, moi en français et il nous entend communiquer en anglais entre nous, il pourra donc découvrir l'espagnol !"