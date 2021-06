François de Bavière : A 87 ans, le duc fait son coming out !

Le prince Franz von Wittelsbach, duc de Bavière et chef de la maison de Bavière vient de faire son coming out ! Agé de 87 ans, l'héritier au trône de Bavière a choisi de ne plus se cacher. Bien qu'il partage la vie de son compagnon, Thomas Greinwald, depuis de nombreuses années, le descendant de l'impératrice d'Autriche Sissi a souhaité officialiser la chose de manière publique. Et, pour cela, il a fait appel à un photographe néerlandais de renom : Erwin Olaf.

Coming out royal : le duc de Bavière affiche fièrement son couple

En mai dernier, le couple royal se fait donc tirer le portrait par le célèbre photographe. Pour la première fois, le duc François de Bavière pose avec celui qui partage sa vie à ses côtés. C'est dans le château de Nymphenburg, leur demeure munichoise, que la séance photo a eu lieu.

Le cliché fait partie d'un projet d'Erwin Olaf intitulé "Blue Blood" (Sang bleu, qui désigne une personne de sang royal) qui fait l'objet d'une exposition au musée Kunsthall, à Munich. Jusqu'au 26 septembre 2021, le public pourra contempler le portrait de Franz de Bavière et de son compagnon, Thomas Greinwald. Jamais marié et sans enfants, le duc semble vivre son homosexualité très librement. Et ce n'est pas si courant dans le gotha royal.