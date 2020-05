Françoise Hardy "fragile à cause de la chimio" : Thomas Dutronc évoque sa mère

Dans une interview accordée à VSD parue le jeudi 28 mai 2020, Thomas Dutronc se confie sur la santé de sa mère. Depuis plusieurs années, Françoise Hardy se bat contre la maladie de Hodgkin, un cancer lymphatique. Après des rechutes, une perte de l'audition d'une oreille et le diagnostic d'une tumeur du pharynx, la chanteuse est toujours sous traitement.

"Elle est fragile à cause de sa chimio et tout ça... Elle fait partie des personnes à risque mais elle est très prudente. Elle va bien, merci", explique aujourd'hui son fils unique, Thomas Dutronc. Également questionné sur la santé de son père, Jacques Dutronc, il indique qu'il "fait attention" en cette période de pandémie. "J'irai le voir en Corse dès que ce sera possible", ajoute-t-il.

Pendant le confinement, qu'il a passé dans l'Yonne avec une "amie", Thomas Dutronc a donné plusieurs live. On pouvait alors apercevoir un flipper en arrière-plan. "Je l'ai retrouvé grâce à une fan qui avait remarqué l'annonce : "Flipper ayant appartenu à Jacques Dutronc". Ma mère avait dû s'en débarrasser un jour. Tous mes flippers auraient besoin d'être révisés mais ils fonctionnent à peu près", apprend-il.

C'est d'ailleurs son père qui lu a donné la passion des jeux d'arcade. "Il installait une chaise pour que je sois à la hauteur. Mais j'ai surtout joué avec les copains dans les cafés, ado. Avec Serge Gainsbourg aussi, qui m'en avait offert un", se rappelle Thomas Dutronc.

Le musicien travaille actuellement sur un projet d'album de reprises, dans lequel devraient figurer Iggy Pop, Jeff Goldblum ou encore sa propre mère, Françoise Hardy.

Retrouvez l'interview de Thomas Dutronc en intégralité dans le dernier numéro de VSD, paru le 28 mai 2020.