Thomas Dutronc et son "amie" : confidences sur son confinement à deux

Thomas Dutronc est-il en couple ?

Très secret sur sa vie privée, Thomas Dutronc confiait il y a cinq and s'être séparé d'une femme qui a beaucoup compté pour lui, "qui a [fait de lui] un homme". "Je l'ai rencontrée très jeune et il n'y a pas très longtemps, nos chemins se sont séparés. Elle m'a appris l'écoute, la générosité, la gentillesse sans calcul et l'élégance", expliquait-il à Gala en 2015.

Dans le recueil d'entretiens de stars, À l'Amour à la vie de Catherine Ceylac, Thomas Dutronc expliquait en 2019 avoir "été dépucelé par une prostituée, à l'âge de quatorze ans, et c'est un bon souvenir". Toujours en restant discret, il confiait pouvoir s'épanouir avec une personne plus âgée. "L'âge n'est pas un barrage. L'amour est une question d'âme, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. À dix-sept ans, je me trouvais trop plan-plan (...) j'ai eu la sensation qu'il fallait que je rattrape le temps perdu, et je me suis mis la pression pour ne pas rester un ado puéril. C'est peut-être pour ça que je suis allé vers des femmes plus mûres", indiquait-il.