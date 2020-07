Frank Michael : À 73 ans, il a retrouvé l'amour et se confie sur Christelle

Toutes les femmes sont belles chantait Frank Michael en 1997, mais, aujourd'hui, nul doute qu'à ses yeux, une en particulier l'est plus encore que les autres. Le chanteur de charme a succombé à Christelle, sa nouvelle compagne. Une belle romance sur laquelle il a donné des détails.

Longuement interrogé par France dimanche, le chanteur n'a pas caché qu'il était sur un petit nuage depuis qu'il a retrouvé l'amour. "Je suis avec quelqu'un depuis plusieurs années, elle s'appelle Christelle et on s'entend vraiment très bien. Sa présence et son soutien me sont précieux, ils m'aident beaucoup, surtout dans les moments douloureux comme lorsque j'ai perdu maman [en 2017, NDLR], puis Johnny", a-t-il confié au magazine, réagissant à une question sur le grand amour, en référence au titre de son dernier disque. Pudique, il n'en dira pas plus... Toutefois, on sait qu'alors qu'il doit se rendre chez lui en Italie, pour les vacances d'été, nul doute qu'elle sera du voyage. Pendant le confinement, il avait profité de son amoureuse, tranquille à la maison, à Liège.

En 2017, Frank Michael avait cependant donné un peu plus de détails sur sa mystérieuse compagne, de vingt ans sa cadette. "Je l'ai rencontrée lors d'une croisière au cours de laquelle je chantais. Ce fut un grand coup de foudre. Elle venait souvent à mes spectacles d'ailleurs...", disait-il. Fou amoureux, il envisageait même le mariage avec elle ! "On n'en parle pas, mais j'avoue que le mariage serait une façon de la protéger des aléas de la vie. Si je lui demande de m'épouser, je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle acceptera", ajoutait-il.

Les confidences de Frank Michael sont à retrouver en intégralité dans France dimanche, dans les kiosques le 3 juillet 2020.