Frédéric et Emeline (Mariés au premier regard 2021) en couple : l'étape importante qu'ils ont passée

Emeline (28 ans), institutrice du droit des sols, et Frédéric (30 ans), agent immobilier, sont compatibles à 85%. Et on a vite compris pour quelle raison ! Tous deux sont romantiques et adorent l'univers des princes et des princesses. Ils ont donc vécu un véritable conte de fées tout au long de l'expérience. Seul bémol ? Le beau brun souhaitait aller un peu plus vite que sa belle. Mais cela n'a jamais entaché leur relation, ils ont donc pris la décision de rester mariés, sans grande surprise. Sont-ils toujours ensemble aujourd'hui ?

Les téléspectateurs fans de Mariés au premier regard 2021 ont pu retrouver Emeline et Frédéric lors du bilan final du 17 mai. Tous deux ont tout d'abord revu les images fortes de leur aventure chacun de leur côté. Lui avait eu le souffle coupé en découvrant son épouse. Elle n'a pas eu le coup de foudre mais a dit "oui" et ne l'a jamais regretté. Leur compatibilité n'a fait que se confirmer lors de leur voyage de noces féérique. Même s'ils ne souhaitaient pas avancer au même rythme, ils ont pris la décision de rester mariés.

Aujourd'hui, Fred et Emeline sont toujours en plein rêve. Ils n'habitent pas encore ensemble, mais se voient très régulièrement. "On avance tranquillement, mais sûrement", a confié la belle brune. Et son mari de préciser : "On a passé beaucoup de temps ensemble. On a été confinés ensemble aussi, donc ça a aidé." Les jeunes mariés sont dans une relation "sereine et calme".

Naturellement, Emeline a rencontré le fils de Frédéric. Et, pour le plus grand bonheur du papa poule, tout s'est très bien passé : "Je suis rassuré de voir la relation entre mon fils et Emeline." A terme, ils espèrent pouvoir vivre ensemble dans un nid d'amour.

Une histoire digne du conte de fées dont ils ont toujours rêvé.