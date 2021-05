Mariés au premier regard : La condition surprenante imposée avant le mariage

Depuis 2016, de nombreux candidats ont participé à Mariés au premier regard. Si certains comme Vivien et Charline (saison 3 en 2019) ou Elodie et Joachim (saison 4 en 2020) ont trouvé l'amour de leur vie grâce à l'émission, ce n'est pas le cas pour 84% des unions des quatre premières éditions comme l'a dévoilé Le Parisien. Mais comment se déroulent les divorces ?

A chaque fin de saison, les candidats font le bilan de leur aventure devant les experts. Et ils doivent dire s'ils souhaitent rester mariés ou divorcer. Dans le cas où les participants ne souhaitent pas faire leur vie ensemble, un "vrai divorce, suivant la loi" s'en suit. "On facilite les divorces comme on organise les mariages. Avec l'attribution pour chaque candidat d'un avocat. Ils peuvent aussi faire appel à leur propre conseil. Sans qu'aucun frais ne soit à débourser, dans la limite d'un an après la diffusion de l'émission", a confié Virginie Dhers, directrice des programmes de Studio 89 Productions, au Parisien.

Romain de la saison 4 par exemple et Delphine ont pris la décision de mettre fin à leur relation après un an de mariage. Leur divorce a été prononcé en octobre dernier. Une démarche qu'il a expliquée : "J'ai eu un premier rendez-vous où on m'a demandé si j'étais sûr de moi, si je n'avais pas subi de pression. Puis une seconde convocation pour parapher les 50 pages de l'acte de divorce et le signer."

Une condition étonnante

Le Parisien précise également que la production fait appel à un notaire pour protéger les candidats et éviter d'éventuelles complications financières. Un contrat de mariage est signé, sous le régime de la séparation de biens. "Dans le même esprit, ils remplissent un testament dans lequel ils déshéritent leur future moitié en cas de décès soudain. Document qu'ils peuvent modifier par la suite", peut-on lire en conclusion.

Reste à savoir si certains candidats de Mariés au premier regard 2021 devront suivre ce chemin. Ce lundi 10 mai, les téléspectateurs de M6 découvriront si Marianne et Aurélien, Laura et Clément, Laure et Matthieu et Emeline et Frédéric repartiront ensemble.