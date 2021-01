Delphine (Mariés au premier regard) divorcée de Romain mais toujours amoureuse ?

Romain et Delphine étaient compatibles à 82%. Dès leur rencontre à la mairie de Grans dans le cadre du tournage de Mariés au premier regard 2019, ils ont eu un véritable coup de coeur et ont vécu un conte de fées durant plusieurs mois. Malheureusement, la jeune femme a pris la décision de divorcer il y a neuf mois. Un sujet sur lequel elle s'est épanchée en story Instagram, le 17 janvier 2021.

Cela fait plusieurs mois que Delphine n'est plus en couple avec Romain et elle a beau avoir été à l'origine de cette séparation, elle a bien du mal à passer à autre chose comme elle l'a confié lors d'une session de questions/réponses. "Je n'ai jamais réussi à passer à autre chose pour l'instant. Peut-être un jour. Après chaque relation, il est difficile pour moi de passer le cap et d'aller avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas une collectionneuse d'hommes. En plus, je ne suis pas une pro pour faire des rencontres. Je suis assez timide, surtout quand la personne en face me plait", a-t-elle écrit. Elle a toutefois assuré qu'avec la distance et le temps, ses sentiments partaient de jour en jour.

En attendant de tourner définitivement la page, Delphine continue à porter son alliance. "Mais je ne la porte pas à l'annulaire. Je l'enlèverais quand je serai prête. Pour l'instant rien ne presse", a-t-elle précisé. Même si son mariage n'a pas duré, la jeune femme - contrairement à Sarah - ne regrette en aucun cas d'avoir participé à Mariés au premier regard et d'avoir laissé sa chance à son ex-époux. "Je ne regrette pas d'avoir pris la décision de divorcer, même si ce n'est pas rose tous les jours. J'ai pris cette décision au bout de quelques mois de réflexion, malgré l'amour que j'avais pour Romain. (...) Il aura toujours sa place dans mon coeur comme une personne que j'ai aimé très fort", a poursuivi l'ex-candidate de M6 qui n'a pas retrouvé l'amour depuis.

Désormais, Delphine espère trouver de nouveau l'amour, à la télévision ou non. Et elle espère qu'on ne l'associera plus à Romain. "Une rupture est très difficile à vivre, encore plus quand elle est médiatisée", a-t-elle conclu.