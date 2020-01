Mariés au premier regard 2020 : Mariage pour Delphine et Romain

Mariés au premier regard 2020 a débuté avec Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie célibataire depuis deux ans et demi, et Delphine (30 ans), une agent d'accueil à la recherche de l'amour depuis un an et demi. Les deux candidats étaient compatibles à 82%. Ils sont intéressés par des sports traditionnels du Sud, ont de fortes valeurs familiales et aiment faire la fête. Elle a toujours rêvé de se marier et lui cherche une bonne compagne et une belle-maman pour sa fille qui avait 6 ans au moment du tournage. Il a sa garde une semaine sur deux, c'est donc d'autant plus primordial pour le beau brun que sa moitié s'investisse.

Après avoir appris qu'ils allaient se marier, chacun était fou de joie. Delphine n'a cessé de répéter : "Je vais me marier." Après l'euphorie est toutefois venu le doute du côté de Romain. Il craignait que cette expérience affecte sa fille. Il espérait donc que sa famille l'aiderait à surmonter cette crainte après lui avoir annoncé. Loin de se douter de ce qui les attendait, ses parents sont restés sans voix pendant un moment. Sa maman Colette lui a ensuite fait part de son avis négatif concernant cette expérience. "Je pense que ça ne pourra pas le faire. On t'a toujours soutenu, mais là je ne sais plus", a-t-elle notamment lancé. Le jeune papa ne se voyait pas se marier sans eux et était donc doublement stressé concernant la suite des événements.

La nouvelle est beaucoup mieux passée du côté des proches de Delphine, qui n'ont pas caché leur émotion. La joie et la bonne humeur étaient donc au rendez-vous lors de son essayage de robe de mariée. Elle a opté pour un tissu pailleté et un diadème afin d'être une véritable princesse. Romain a misé sur un costume bleu et a pu compter sur sa maman pour l'aider à choisir, malgré ses réticences.

S'il craignait de voir une femme arriver dans une robe extravagante avec un diadème, Romain a été immédiatement charmé par Delphine. Et c'était réciproque ! Ils se sont donc unis à la mairie de Grans, devant leurs proches.